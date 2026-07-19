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19 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

İstanbul için zam günü

19 Temmuz 2026, Pazar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantılarında ulaşımdan kreş ücretlerine, yediemin otoparklarından araç çekme ücretlerine kadar birçok kalemde zam kararı aldı.

Buna göre, şehirde toplu ulaşım ücretleri yüzde 10 artırıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya yükseltildi.

Okul servis ücretleri ile taksi tarifeleri de zamdan nasibini aldı. Taksimetre açılış ücreti 71,94 liraya, kilometre başına ücret 47,92 liraya, kısa mesafe ücreti ise 230 liraya çıkarıldı. İBB'ye bağlı kreşlerin aylık ücreti de yüzde 60 zamla 5 bin liradan 8 bin liraya yükseltildi. Meclis ayrıca yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine de yüzde 25 ila yüzde 42,86 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda araç çekme ücreti 2 bin 500 liraya yükselirken, günlük otopark ücretleri motosikletlerde 130 liraya, otomobillerde ise 250 liraya çıkarıldı. Böylece İstanbullular, temmuz ayında ulaşım başta olmak üzere birçok belediye hizmetinde daha yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.

AA

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