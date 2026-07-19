AB, İsrail’i kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da çok sayıda yasa dışı yerleşim yerini genişletme kararını “endişe verici bir gelişme” olarak niteledi.

AB Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi kapsamında ciddi miktarda kaynak ayırma kararını kınadı. Açıklamada, “İsrail hükümetinin, Batı Şeria’daki yerleşimin genişlemesine önemli miktarda yeni fon ayırma kararı endişe verici bir gelişme. Bu durum, Batı Şeria’daki hassas bölgelerdeki yerleşimlerin daha da kökleşmesine yol açacak. Filistinli toplulukların ise daha fazla parçalanmasına sebep olacak. Bu da insan hakları ihlalini artıracak” ifadesi kullanıldı. AA

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