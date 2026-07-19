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19 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Dünyaya küstüm

19 Temmuz 2026, Pazar 11:19
Gazze’de kanser hastası annesi için aylarca yardım isteyen 3 yaşındaki Cumane, annesini kaybettikten sonra, “Kimse beni duymadı, ben herkese küstüm” diyerek insanlığın sessizliğine sitem etti.

Annesini kurtarmak için aylarca sosyal medyada videolar çekip dünyaya yalvaran 3 yaşındaki kızı Cumane ise şimdi büyük bir sessizliğe gömüldü. Annesinin gidişiyle öksüz kalan minik kız, elinde kalan son aile fotoğraflarına bakarak çocuk kalbiyle dünyaya sitem etti. Yaşıtları oyun oynarken annesinin başucunda hayata tutunma videoları çeken 3 yaşındaki Cumane, o küçücük yaşına rağmen sırtlandığı büyük acıyı çocuksu kelimelerle anlattı.

“Kimse beni duymadı”

Annesiyle birlikte Gazze’den çıkıp denize gitmeyi hayal ettiğini söyleyen minik Cumane, “Ben herkese küstüm. Kimse beni duymadı. Annem iyileşsin diye o kadar yardım istedim ama bana cevap vermediler. Sonra da annem beni bırakıp cennete gitti.” sözleriyle yardım çağrılarına sessiz kalan insanlığa sitem etti. Annesiz kalan üç yaşındaki kız, “Ben büyüyünce doktor olacağım. Annem gibi hasta olan herkesi iyileştireceğim, kimse ölmeyecek” dedi. Annesinin artık “bütün ülkelerden daha güzel bir yerde” olduğunu söyleyen minik Cumane, acısını henüz tam olarak anlamlandıramadığı annesi için çocuk kalbiyle dualar etti.

“Ölüme terk edildi”

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan baba Saddam Ebu Yusuf ise Gazze’deki sağlık sisteminin İsrail ablukası sebebiyle tamamen çöktüğünü, başvurdukları tüm hastanelerde gerekli tedavi ve ilacın bulunmadığını belirtti. Han Yunus’taki hastaneye ulaştıklarında eşinin komaya girdiğini ve kurtarılamadığını belirten Ebu Yusuf, bir buçuk yıl boyunca yaşadıkları çaresizlik, umut, bekleyiş ve kayıp acısını şu sözlerle anlattı: “Hayatımın en kara günüydü. Tam bir buçuk yıl boyunca tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalıştık. Kızım o küçücük haliyle videolar çekti, annesi için yardım istedi. Bize hep ‘güvenlik onayı bekleniyor’ dediler. Ama kanser beklemeyi bilmez ki... Kanser hastasını Gazze gibi bir yerde bir buçuk yıl bekletmek, onu ölüme terk etmek demektir.”

AA

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  • S.topuz

    19.07.2026 14:05:05

    😭⚖🌍🇪🇺🕋Bu ZÂLİM'lerin, bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfîuygulamaları,İŞGALLE Rİ,TEHDİTLERİ,SUİKASTLARI,Savunmasız vesuçsuzmâsum sivilleri rasgele bombalamala-rı,katliam ve kıyımları,"AçveSu- suz"bırakmaları,"SEFÂLET'e" mahkûm etmeleri sadeceOrta doğu,İRAN,Lübnan,Suriye,Gaz- zeliler ve Filistinliler için değil, bütünİNSANLIK,DÜNYABARIŞ ve HUZURU için büyük bir"TEHLİKEveTEHDİT"mahiyeti taşımaktadır!BüyükSUÇ'tur! Tüm SUÇLULAR,Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı!Yoksa herkes ka-fasına göre,gayr-ı Kanunî hare ket edecek olursa,bunun sonu nereye varacağını hayal bile e-demeyiz,pek korkunç olur.Akl-ı Selim sahibi olanDünyaâlem Mercîlere ve Siyasîlere duyuru lur!Aksi haldeYARINçoookgeç olabilir,Allah muhafaza!Eeey Âlem-i İNSANLIK,Eeeey Âlem-iİSLÂM,Eeeey AB,NATO,EyBM, EyRUSYA,ÇİN,JAOPONYA,EN-DONEZYA,TÜRKİYEvd.! Daha ne zamana kadar seyredecek-siniz ve"SUÇ ORTAĞI"olmaya devam mı edeceksiniz?Yetme di mi?!...😭🕊⚖🌍🇪🇺🕋😭🇵🇸

  • S.topuz

    19.07.2026 14:03:09

    😭🕊⚖🌍🕋🇪🇺😭🇮🇷😭🇵🇸😭 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى " الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَم۪يعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًا Kim bir cana kıymamış veya yeryü zünde fesat çıkarmamış biri-sini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.Kim de birisi-ni diriltirse, bütün insanları di-riltmiş gibi olur (Yani, kim bir canı kurtarırsa, bütün insanla-rı kurtarmış gibi olur) (Mâide Sûresi, 5:32) (Âsâr-ı Bedîiyye) اَىْ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًاYani:Kim de birisini diril-tirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin yaratılmanız da,diriltilmeniz de,tek bir kişi-nin yaratılıp diriltilmesigibidir." مَنْ لَا يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ النَّاسِ جَم۪يعًا لَ يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Kim bütün insanları diriltmeye muktedir olamazsa; bir tek nefsi de diriltmeye muktedir olamaz."🙌🌹🤲🌹🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊⚖🌍🇪🇺🕋😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸

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