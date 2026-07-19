Dünyaya küstüm

Gazze’de kanser hastası annesi için aylarca yardım isteyen 3 yaşındaki Cumane, annesini kaybettikten sonra, “Kimse beni duymadı, ben herkese küstüm” diyerek insanlığın sessizliğine sitem etti.

Annesini kurtarmak için aylarca sosyal medyada videolar çekip dünyaya yalvaran 3 yaşındaki kızı Cumane ise şimdi büyük bir sessizliğe gömüldü. Annesinin gidişiyle öksüz kalan minik kız, elinde kalan son aile fotoğraflarına bakarak çocuk kalbiyle dünyaya sitem etti. Yaşıtları oyun oynarken annesinin başucunda hayata tutunma videoları çeken 3 yaşındaki Cumane, o küçücük yaşına rağmen sırtlandığı büyük acıyı çocuksu kelimelerle anlattı.

“Kimse beni duymadı”

Annesiyle birlikte Gazze’den çıkıp denize gitmeyi hayal ettiğini söyleyen minik Cumane, “Ben herkese küstüm. Kimse beni duymadı. Annem iyileşsin diye o kadar yardım istedim ama bana cevap vermediler. Sonra da annem beni bırakıp cennete gitti.” sözleriyle yardım çağrılarına sessiz kalan insanlığa sitem etti. Annesiz kalan üç yaşındaki kız, “Ben büyüyünce doktor olacağım. Annem gibi hasta olan herkesi iyileştireceğim, kimse ölmeyecek” dedi. Annesinin artık “bütün ülkelerden daha güzel bir yerde” olduğunu söyleyen minik Cumane, acısını henüz tam olarak anlamlandıramadığı annesi için çocuk kalbiyle dualar etti.

“Ölüme terk edildi”

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan baba Saddam Ebu Yusuf ise Gazze’deki sağlık sisteminin İsrail ablukası sebebiyle tamamen çöktüğünü, başvurdukları tüm hastanelerde gerekli tedavi ve ilacın bulunmadığını belirtti. Han Yunus’taki hastaneye ulaştıklarında eşinin komaya girdiğini ve kurtarılamadığını belirten Ebu Yusuf, bir buçuk yıl boyunca yaşadıkları çaresizlik, umut, bekleyiş ve kayıp acısını şu sözlerle anlattı: “Hayatımın en kara günüydü. Tam bir buçuk yıl boyunca tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalıştık. Kızım o küçücük haliyle videolar çekti, annesi için yardım istedi. Bize hep ‘güvenlik onayı bekleniyor’ dediler. Ama kanser beklemeyi bilmez ki... Kanser hastasını Gazze gibi bir yerde bir buçuk yıl bekletmek, onu ölüme terk etmek demektir.”