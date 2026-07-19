"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Üretici destek beklerken elektriği kesiliyor

19 Temmuz 2026, Pazar
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yapılan zamlar ile borcu sebebiyle elektriği kesilen çiftçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın cevabını değerlendirdi.

Gürer, Bakanlığın verdiği rakamların üreticinin içinde bulunduğu ağır tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek, “Üretici artık tarlasında ürün yetiştirmekten önce elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünür hale geldi” dedi. Bakanlığın paylaştığı verilerin hesaplandığında çarpıcı bir tablonun ortayı çıktığını söyleyen Gürer, “2025 yılında tarımsal sulama abone sayısı 796 bin 391. Bakanlığın verdiği yüzde 2,33’lük oran esas alındığında yaklaşık 18 bin 557 tarımsal sulama abonesinin borcu sebebiyle elektriği kesilmiş durumda. Bu, yalnızca bir istatistik değildir. Bu rakam, sulama yapamayan, ürünü kuruyan, borcunu ödeyemediği için üretim süreci sekteye uğrayan on binlerce üreticiyi ifade ediyor” dedi.

Mehmet Kara - Ankara

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'da "yılın en büyük orman yangını''

    Gazze yalnız bırakıldı

    Alman Ella artık Müslüman “Ela”

    'Bahçede bolluk var, kazanç yok'

    Gıda enflasyonunda Afrika’yı da geçtik

    Türkiye tutuklu sayısında ilk sırada

    Dünyaya küstüm

    AB, İsrail’i kınadı

    Borçla yaşıyoruz

    Tarihin en gollü 3'üncülük maçıında İngiltere ilk kez dünya 3'üncüsü oldu

    İstanbul için zam günü

    Savunma hakkı ihlal edildi

    Netanyahu hükümetinden seçim öncesi bir skandal karar daha

    Üretici destek beklerken elektriği kesiliyor

    Hürmüz’e alternatif

    Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle nehirlerin su seviyesi düştü

    Ardahan'da sağanak ve dolu

    İsrail ve Lübnan’a seyahat etmeme uyarısı

    Belçika'da 2 bini aşkın kişi sıcak hava dalgası sebebiyle öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    On yılın ardından 15 Temmuz (5)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Borçla yaşıyoruz
    Genel

    Dünyaya küstüm
    Genel

    'Bahçede bolluk var, kazanç yok'
    Genel

    Türkiye tutuklu sayısında ilk sırada
    Genel

    AB, İsrail’i kınadı
    Genel

    İstanbul için zam günü
    Genel

    Alman Ella artık Müslüman “Ela”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.