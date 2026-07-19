Türkiye tutuklu sayısında ilk sırada

Avrupa Konseyi’nin cezaevlerine ilişkin raporlarına göre Türkiye, Avrupa’daki toplam ceza infaz nüfusunda ilk sıradaki yerini korudu.

“Avrupa’da Denetimli Serbestlik ve Hapishaneler 2025: SPACE II” raporunda, hapishanelerde bulunanlarla denetimli serbestlik kapsamındakilerin toplamını ifade eden “toplam ceza infaz nüfusu” verilerine yer verildi. Karar’ın haberine göre, 31 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’de 392 bin 456 mahpus ile 424 bin 317 denetimli serbestlik kapsamındaki kişinin bulunduğu kaydedildi. Böylece toplam ceza infaz nüfusu 816 bin 773’e ulaştı. Rapora göre Türkiye, her 100 bin kişiye düşen 953,5 kişilik toplam ceza infaz nüfusuyla Avrupa Konseyi ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Gündem Hapishane’nin aktardığı Avrupa Konseyi Temel Bulgular raporunda, Türkiye, Gürcistan ve Moldova’nın hem hapishane hem de denetimli serbestlik oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında bulunduğu belirtildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 443

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.