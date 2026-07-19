Savunma hakkı ihlal edildi

İBB davasında savunmasını yapamadan duruşma salonundan çıkarılan Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, davaya bakan mahkeme heyetinin reddini istedi. Dilekçede, savunma hakkının ihlal edildiği, heyetin tarafsızlığını yitirdiği ve adil yargılanma hakkının zedelendiği savunuldu.

İBB davasının ilk celsesinin son duruşma gününde savunmasını yapamadan duruşma salonundan çıkarılan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, davaya bakan mahkeme heyeti hakkında reddi hâkim talebinde bulundu. Avukatlar Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin imzasıyla sunulan dilekçede, mahkeme başkanı Selçuk Aylan ile üye hâkimler Onur Yılmaz ve Ensar Raşit Dağlı’nın ayrı ayrı reddi istendi. İmamoğlu, 8 Temmuz’da görülen duruşmada eksik kalan müdafî savunmalarının tamamlanmasının ardından savunma yapmak istediğini belirtmiş, mahkeme ise bu talebi kabul etmemişti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 390

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.