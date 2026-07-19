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19 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Savunma hakkı ihlal edildi

19 Temmuz 2026, Pazar
İBB davasında savunmasını yapamadan duruşma salonundan çıkarılan Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, davaya bakan mahkeme heyetinin reddini istedi. Dilekçede, savunma hakkının ihlal edildiği, heyetin tarafsızlığını yitirdiği ve adil yargılanma hakkının zedelendiği savunuldu.

İBB davasının ilk celsesinin son duruşma gününde savunmasını yapamadan duruşma salonundan çıkarılan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, davaya bakan mahkeme heyeti hakkında reddi hâkim talebinde bulundu. Avukatlar Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin imzasıyla sunulan dilekçede, mahkeme başkanı Selçuk Aylan ile üye hâkimler Onur Yılmaz ve Ensar Raşit Dağlı’nın ayrı ayrı reddi istendi. İmamoğlu, 8 Temmuz’da görülen duruşmada eksik kalan müdafî savunmalarının tamamlanmasının ardından savunma yapmak istediğini belirtmiş, mahkeme ise bu talebi kabul etmemişti.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin ilhan

    19.07.2026 14:04:45

    Başından beri iktidar vesayeti altında bir hukuk var. Ergenekon,Balyoz davaları suçluları tuzağa düşmüş.Tuzaga düşünenlere zırhlı Mercedes koruma ordusu veren ve bu davaların savcısı benim,diyenler ile adaletin nasıl katledildiğini yaşayarak gördük. Mavi Marmara giderken "Gerekirse donanmayı refakatçi gemi olarak gönderirim, diyen sonrada siyonist katillerin katillerine mahkumiyet kararı veren mahkeme kararını önce sümen altı eden,sonrada giderken 'Dönemin basbakaninami sordular,diyerek katilleri affedenin zorlarına yiyenlere,balık akıllılara ithaf olunur.

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