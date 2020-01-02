30 bin sivil Aksa’ya saldırdı

Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslâmî İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarının; binlerce İsrail askeri, özel güçler ve istihbarat elemanlarının koruması eşliğinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bütün veri ve istatistiklerin Mescid-i Aksa’ya ve çevresine yönelik ihlâllerde artış yaşandığına işaret ettiğini kaydeden Hatib, “2019 yılında 29 bin 610 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif’in hürmetini ihlâl etti.” ifadelerini kullandı. AA

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