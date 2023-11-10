4 bin hamile kadın yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ajansın Gazze Şeridi’ndeki tesislerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

UNRWA’nın X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ajansın doğum sonrası bakım sağlamak için çalıştığı ama barınaklardaki koşulların yeni doğan bebekler için uygun olmadığı belirtildi. Açıklamada, UNRWA tesislerinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ile 380 yeni doğmuş bebek yaşadığı ifade edildi. AA

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