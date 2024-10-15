40 binin üstünde İsrailli ülkeyi terk etti

İsrail, Lübnan ve Gazze ile çatışmalarına devam ederken ülke genelinde daha önce hiç görülmemiş bir göç dalgası yaşanıyor.

Bu yılın ilk 7 ayında 40 bin 600 İsraillinin ülkeyi terk ettiği belirtildi. İsrail’in Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) verilerine göre, İsrailliler, daha önce görülmemiş bir şekilde yurt dışına göç ediyor. CBS, göçü ölçmek için uluslararası standartları benimseyerek ve Demografi ve Nüfus Sayımı Bölümü bünyesinde yeni bir istatistiksel yöntem geliştirerek, İsraillilerin uzun vadeli gidiş ve dönüşlerini hesaplama yöntemini güncelledi. Buna göre CBS, bu yılın ilk 7 ayında 40 bin 600 İsrail vatandaşının ülkeden ayrıldığını tespit etti. Bu rakamın 2023 yılına kıyasla, her ay ortalama 2 bin 200 kişi daha fazla olduğu kaydedildi. Ankara - anka

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