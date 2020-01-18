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18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

45 milyon insan açlığa mahkûm

18 Ocak 2020, Cumartesi
BM, Afrika’nın güneyinde 45 milyon kişinin açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve bölgeye Âcil gıda yardımı yapılması gerektiğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), kuraklık, sel felâketleri ve kötü ekonomi yönetimi dolayısıyla Afrika’nın güneyinde 45 milyon kişinin açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve bölgeye çok âcil bir şekilde gıda yardımı yapılması gerektiğini duyurdu. DW’deki habere göre WFP’den yapılan açıklamada, uluslar arası toplumun hemen harekete geçmesi gerektiği belirtilirken, acil yardımların hızlıca ulaştırılması, iklim değişikliğinin önüne geçmek için, uzun vadeli yatırımların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi. WFP, ilk etapta gerekli olan 489 milyon doların şu ana dek sadece 205 milyon dolarlık kısmının toplanabildiğini de bildirdi.

Durum daha da kötüye gidiyor

Afrika’nın güneyinden sorumlu WFP yöneticisi Lola Castro, “Bu açlık krizi, bugüne dek gördüklerimizin çok ötesinde ve vaziyet durumun daha da kötüye gideceğini gösteriyor” dedi. Açlık krizinin yaşandığı bölgede siklon mevsiminin de başladığını dile getiren Castro, “Geçtiğimiz yıl, daha önce görülmemiş boyutlarda yıkıma sebep olan fırtınaların tekrarı ile başa çıkamayız” ifadesinde bulundu. Lola Castro ayrıca bölgede, bir sonraki öğünde ne yiyeceğini bilmeyen çok sayıda insan olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’nden (AB) Perşembe günü yapılan açıklamada, söz konusu bölgede yaşanan açlık krizi ile mücadeleye 22 milyon euro katkıda bulunulacağı bildirildi.

Son 35 yılın en kurak dönemi

Zimbabve, Zambiya, Lesotho ve Namibya’nın yanı sıra Mozambik, Malavi ve Madagaskar’da da gıda yetersizliği yaşanıyor. Yetkililer bu ülkelerde hayati öneme sahip yağışların da bu yıl geç başladığını ve bölgede son 35 yılın en kurak döneminin yaşandığını ifade ediyor.

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