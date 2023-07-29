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29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

60 ülkeden 800 akademisyenden Gannuşi çağrısı

29 Temmuz 2023, Cumartesi 13:08
Eski Tunus Halk Meclisi Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin serbest bırakılması için 60 ülkeden 800 akademisyen, sivil toplum aktivisti, düşünür, parlamenter ve tanınmış kişi ortak mesaj yayımladı.

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Gannuşi'nin tutuklu yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde 100 günü geride bırakması dolayısıyla yayımlanan ortak mesajda, Nahda liderinin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Gannuşi'ye Özgürlük Platformu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklu yargılanmasının 100. gününü geride bırakan Sayın Raşid el-Gannuşi'nin serbest bırakılması için 60 ülkeden 800 akademisyen, sivil toplum aktivisti, düşünür, parlamenter ve tanınmış kişi bir ortak dayanışma mesajına imza attı."

İmza atanlar arasında eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki de var

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlara" tepki gösterilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bölge halkları ve İslam dünyası için ilham kaynağı olan Tunus, diktatörlüğe dönme tehlikelisiyle karşı karşıya. Demokratik bir hükümet sisteminin kurulması, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi için 10 yıllık çalışma ve ilerlemenin ardından, bugün bu sistem 25 Temmuz 2021'den bu yana parça parça dağılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Kays Said, tüm yetkileri tekeline alarak siyasi, ekonomik ve sosyal alandaki krizlerin derinleşmesine neden oldu."

Ortak dayanışma mesajına imza atan isimler arasında eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, eski Fas Başbakanlarından Abdulilah Benkiran ile Sadeddin el-Osmani, eski Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı Mustafa Şentop, eski Irak Cumhurbaşkanı Tarık el-Haşimi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de yer alıyor.

"Gannuşi ileri yaşına rağmen haksız şekilde tutuklandı"

Tunuslu yetkililerin ölüm cezasıyla sonuçlanabilecek davalar kapsamında 17 Nisan'da Gannuşi'yi tutukladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Gannuşi, eski Meclis Başkanı ve 82 yaşında olmasına rağmen devlet güvenliğine karşı komplo kurmak dahil olmak üzere 10 farklı soruşturmaya dahil edilerek tutuklandı. Tunus'ta şubat ayından bu yana devam eden tutuklamalar Cumhurbaşkanı Said'in ülkeyi demokratik kazanımları bir kenara bırakarak diktatörlüğe geri döndürmeye çalışmasının sonucudur."

Gannuşi’nin İslam ve demokrasi arasındaki uyum ve bir arada yaşama kültürünün önde gelen teorisyenlerinden olduğu vurgulanan açıklamada, "İnsan hakları, özgürlükler, yurttaşlık hakları, demokratik reform ve ılımlı İslam alanında sayısız kitap ve makaleye sahip Gannuşi, nesiller boyu düşünürlere ve Müslüman dünyasındaki siyasi aktivistlere ilham kaynağı oldu." ifadeleri kullanıldı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

"Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, iş insanı Kemal Latif, Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri, Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi tutuklananlar arasında yer alıyor.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

AA

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