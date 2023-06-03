Tunus’ta Gannuşi’nin tutuklanması: Batı, hangi İslamcılığı tercih ediyor?

Tunus’ta Şubat 2011’de başlayan Arap Baharı/Uyanışı’nın sonrası hakkında, diğer ülkelere kıyasla en azından hür seçimlerle ilgili kısmen demokratik unsurdan söz ediliyordu.

Ancak hukuk profesörü Kaid Saed’in liderliğinde 25 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen darbeyle Parlamento ve siyasî partiler kapatılmıştı. Darbeye eş zamanlı şekilde, ülke darbe karşıtı gösterilere sahne olmuştu.

Saed yönetimi önce 25 Temmuz 2022’de Yeni Anayasa’nın kabul edildiği referandum, sonra 18 Aralık 2022’de Parlamento seçimleriyle kendisine meşruiyet arayışına girdi. Düşük katılımlı seçimler, Tunus halkının darbeyi ve Saed’i kabul etmediğini göstermişti.

Bununla birlikte Saed, Tunus’ta derinleşen sosyo-ekonomik sorunları çözmede yeterli dış desteği sağlayamadı. Saed’in sorunlara çözüm üretememesi, toplum nazarında kabul edilebilirliğini engelliyor.

Diğer taraftan Batılı aktörlerin Tunus’ta olup bitenlere sessiz kalması ise, demokrasiyi araçsallaştırdığına yorumlanıyor. Gannuşi’nin liderliğindeki Nahda Partisi, Müslüman Kardeşler’in Tunus’taki kolu durumunda. Ancak Mısır’daki İhvan’a karşı 3 Temmuz 2013 darbesinin ardından, Gannuşi ılımlı çizgi izleyerek ülkesinde Nahda hareketinin küçülmesini göze aldığı ihtimal olup, yasaklanmasını ve terör örgütü ilan edilmesini engellemişti. Darbeyle kapatılan Parlamento’nun üçüncü büyük aktörü Nahda Partisi’nin başkanı Raşid Gannuşi geçtiğimiz 20 Nisan 2023’te Ramazan Bayramı Arefe günü güvenlik güçlerince evinden alınarak tutuklandı. Tunus’taki gelişmeler karşısında Batı’nın sessizliği ise manidar karşılanıyor.

Arap Birliği’nin Cidde’de 19 Mayıs 2023’teki Zirvesi’ne Beşşar Esad’ın da davet edilerek Suriye’nin Birliğe dönüşü sağlanmıştı. Gannuşi’nin kızı Somaya Gannuşi 30 Mayıs 2023 tarihli The Guardian Gazetesi’ndeki makalesinde “Suriye’nin Birliğe dönüşü ile Esad, Saed, Mısır devlet başkanı Abdül Fettah El-Sisi’nin aynı ortamda yer almalarını Ortadoğu’da Arap Baharı öncesi statükoya dönüldüğü” şeklinde değerlendiriyor.

Ayrıca ABD ile Taliban arasında, Katar’ın başşehri Doha’da 29 Şubat 2020’de “Afganistan’a Barış Getirme” adıyla imzalanan Anlaşma hatırlardadır. ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk kez Mayıs 2021’de ve sonra 10 Temmuz 2021’de Afganistan’dan çekileceklerini açıklamasının ardından, Taliban 15 Ağustos 2021’de Kabil’i ele geçirdi. Daha sonra diğer uluslararası aktörlerin, Taliban yönetimindeki Afganistan’a “de facto” biçimde yaklaştığı görülüyor.

Batılıların radikal ve silahlı örgüt tanımlamasındaki Taliban’ın iktidara dönüşü, aslında bir nevî Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde siyasal İslam’ın siyasetteki rolünün azaldığı ve siyasal İslamcı unsurların giderek zayıfladığı anlamına geliyor. Ancak kimilerine göre, Batı, Arap Baharı sonrasında bölgede seçimle iktidara gelen siyasal İslamcı çizgideki partilere mesafeli duruyor. Buna karşılık bazı çevrelere göre ise Batı, Taliban gibi şiddete başvurabilen, silahlı, radikal nitelikte bir yapının yükselişini “de facto” da olsa kabulleniyor. Ancak ABD’nin Doha’da imzaladığı Anlaşma’dan dolayı Taliban’ı resmen (de jure) tanıdığını zikredenler mevcut. Tunus’taki darbeye ve demokrasi dışı gelişmelere de ses çıkarmayan Batı’nın, Taliban gibi radikal ve silahlı örgüt tanımlamasındaki yapı veya yapıları, siyasal parti ve seçim gibi demokratik unsurlarla hareket etmeye çalışan siyasal İslamcılara tercih ettiği kuvvetle muhtemeldir.