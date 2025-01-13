67 bin Amerikalı doktor Gazze’nin hesabını sordu

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) adına yayınlanan ve Gazze’deki zulmü sorgulayan mektubu 67 bin Amerikalı doktor imzaladı. Doktorlar ABD yönetiminden cevap bekliyor.

8 GÜN İÇİNDE CEVAP İSTENDİ - DR. HUSSAM EBU SAFıYA NEREDE?

Amerikan Pediatri Akademisi adına yayınlanan ve Gazze’deki Kamal Adwan hastanesinin başkanı Dr. Hussam Abu Safıya’nın nerede olduğunu soran mektubu 67 bin Amerikalı doktor imzaladı.

İsrail’in Gazze’de yaptığı zulme tepkiler devam ederken, dikkat çekici bir itiraz da Amerikalı çocuk doktorlarından geldi. ABD hükümetine hesap soran mektubu imzalayan 67 bin Amerikalı doktor, ABD’li idarecilere “8 gün içinde yazılı cevap isteriz” dedi. Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın (@mikaraman) X sosyal medya hesabından tercümesini yayınladığı mektup şöyle: “67.000 birincil bakım pediatristinden, pediatrik tıp uzmanından ve pediatrik cerrahi uzmanından oluşan, bebeklerin, çocukların, ergenlerin ve genç yetişkinlerin sağlığı, güvenliği ve refahına adanmış, kâr amacı gütmeyen profesyonel bir tıbbî organizasyon olan Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) adına, Aralık ayı sonlarında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından gözaltına alınan Gazze’deki Kamal Adwan hastanesinin başkanı ve çocuk doktoru Dr. Hussam Abu Safiya’nın nerede olduğunu ve refahını sormak için ABD Hükümeti’nden yardım talep etmek için yazıyorum.”

Dr. Abu Safıya nerede?

“Sadece bir çocuk doktorunun güvenliğini sormak için değil, aynı zamanda Kamal Adwan’ın Gazze’nin kuzeyindeki son kısmen işleyen hastanelerden biri olması ve bölgedeki ana çocuk bakımı sağlayıcısı olması nedeniyle, Kuzey Gazze’de çocuk acil bakımına erişimi olmayan çocuklar için de endişe duyduğumuz için yazıyoruz. Uluslararası Pediatri Derneği de dahil olmak üzere önde gelen tıbbî ve insanî yardım kuruluşları, Dr. Abu Safiya’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. Dr. Abu Safiya’nın gözaltına alınmasının ardından pediatrik tıbbî bakımın sağlanması belirsizliğini korurken, Akademi 19 Ocak 2025 tarihine kadar aşağıdaki bilgileri yazılı olarak talep ediyor: ABD Hükümeti’nin Dr. Abu Safiya’nın nerede ve hangi gerekçelerle tutulduğuna dair ayrıntıları öğrenmek için hangi adımları attığı. Dr. Abu Safiya’nın güvenliği, sağlık durumu ve tıbbî bakıma erişimiyle ilgili tüm mevcut bilgiler. Kuzey Gazze’de şu anda faaliyet gösteren hastanelerin listesi ve kapsamlı pediatrik acil bakım sağlama yetenekleri. ABD hükümetinin Gazze’de pediatrik bakıma erişimi iyileştirmek için attığı adımlar. İlginiz ve değerlendirmeniz için teşekkür ederim. Sizden yakında haber almayı dört gözle bekliyorum.”

Nurseza Parlakoğlu - Muş

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Gazze’den asker çekme planları onaylandı

İsrail basını, ordunun 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nden asker çekme planlarını onayladığını yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi üzerine Gazze Şeridi’nden askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planları onayladı. Ordunun yönetim kademesi, Gazze Şeridi’ni ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerinden de dahil Gazze’den asker çekmek için farklı seçenekleri inceledi. İsrail ordusu, bölgede oluşturduğu çok sayıda altyapı ve mevziye rağmen askerlerini bölgeden “tahliye etme kapasitesine” sahip olduğunu açıklarken, askerlerin Gazze’den hızla çekilmesi de dahil hükümetin yapacağı her türlü anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu duyurdu. Kudüs - aa

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Gazze’de ateşkes yakın mı?

Hamas sözcüsü Cihad Taha, Gazze’de ateşkes anlaşmasının nihaî taslağının tamamlandığını ve İsrail tarafının buna vereceği cevabı beklediklerini bildirdi. Taha, Al-Araby Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, ara bulucuların Gazze’de ateşkes müzakereleri ve esir takası konusunda anlaşma taslağının tamamlandığını ve anlaşmanın imzalanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun temsilcisinin Katar’ın başkenti Doha’ya gelerek son düzenlemeleri onaylamasını beklediklerini açıkladı. Katar merkezli El Araby TV’nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre ise Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşıldığı kaydedildi. Ateşkes görüşmeleri sürecinin olumlu ilerlediği ve gelecek saatlerin anlaşmaya varılması noktasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Doha - aa