8 ayda 40 bin kişiyi katletti! İsrail, uluslararası yasalara meydan okuyor!

Hamas İsrail’in Gazze’de katliamlara devam ederek uluslararası yasalara meydan okuduğunu kaydetti.

Hamas, İsrail’in Gazze’de katliamlara devam ederek uluslararası yasalara meydan okuduğunu belirtti. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye ile beraberinde 10 sivilin öldürüldüğü, Derec Mahallesinde sığınma merkezi olarak kullanılan okula yönelik saldırıda Filistinli bir aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği, Megazi ve Şatı mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda da çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı anımsatıldı.

Uluslararası topluma çağrı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde katliamlar gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, “Siyonist faşist İsrail hükümetinin, masum sivilleri kasten hedef alarak gerçekleştirdiği bu katliamlarla, tüm uluslararası yasalara, normlara ve insani değerlere meydan okumaya devam ettiğini onayladığı” ifade edildi. Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, “devam eden bu korkunç suçlara karşı sorumluluklarını üstlenmeleri, masum sivilleri korumak için ivedilikle harekete geçmeleri ve İsrailli liderleri işledikleri suçlardan sorumlu tutmaları” çağrısı yapıldı.



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8 ayda 40 bin kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 36 binden fazla kişinin öldüğünü ve nüfusun dörtte üçünden fazlasının yerinden edildiğini belirtti. Guterres, New York’ta BM’nin Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) teşkilatının düzenlediği İnsani Yardım Haftası çerçevesinde yaptığı konuşmada, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki sorunlara değinerek destek istedi. BM Genel Sekreteri, “İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının yalnızca 8 ayda 36 binden fazla insanın hayatına mal olduğu bildirildi. Nüfusun dörtte üçünden fazlası defalarca kaçmak zorunda kaldı ve insani yardıma erişimin önündeki ciddi engeller insanları açlığın eşiğine getirdi.” dedi.