ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2025 PERŞEMBE

Gazze yarası kapanmadı

Faruk ÇAKIR
30 Ekim 2025, Perşembe
Gazze’de ateşkes yürürlüğe girmiş olsa da bölgeye insanî yardım girişlerinde sıkıntılar ve yetersiz beslenme tablosu devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), aylarca süren gıda eksikliğinin Gazze’deki çocukların gelecek nesillerini etkileyecek şekilde kalıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunmuş.

“Ateşkes sağlandı, Gazze meselesi bitti” şeklindeki bir kanaat, Gazze için yeni bir ‘savaş’ anlamına gelebilir. O bakımdan Gazze’deki İsrail zulmünün sona ermediğini, belki şekil değiştirdiğini görmek icap eder.

Nitekim, BM Nüfus Fonu (UNFPA) temsilcisi Andrew Sapperton, “Gazze’de her dört kişiden biri açlık çekiyor, bunların arasında 11 bin 500 hamile kadın bulunuyor” demiş. Sapperton’a göre, bu şartlar yüzünden yeni doğan bebeklerin yüzde 70’i prematüre veya düşük kilolu olarak dünyaya geliyor. Ayrıca, bölgedeki hamileliklerin üçte biri “yüksek riskli” olarak değerlendiriliyor ve anne ölüm oranı artmış durumda. Ancak “yetersiz beslenme” Gazze’deki tek sorun değil. İlâç eksikliği, tıbbî altyapının tahribatı ve hastanelerin büyük oranda devre dışı kalması da krizi derinleştiriyor. İki yılı aşkın savaş boyunca Gazze’deki hastanelerin yüzde 94’ü hasar gördü veya tamamen yıkıldı, doğum ve acil bakım sağlayan kurumların sadece yüzde 15’i çalışıyor. Okullar, üniversiteler, elektrik ve içme suyu altyapısı da büyük ölçüde tahrip oldu. Ateşkes sonrası yardımların girmeye başlamasına rağmen durum hâlâ kritik.

Aynı habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, Gazze’deki sağlık sisteminin yeniden inşası için en az 7 milyar dolara ihtiyaç olduğunu bildirmiş. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Gazze’de tam kapasite çalışan hiçbir hastane kalmadı. 36 hastaneden sadece 14’ü kısmen hizmet verebiliyor; ilaâç, ekipman ve sağlık personeli sıkıntısı çok ciddi boyutlarda” demiş. (ankahaber.net, 25 Ekim 2025)

UNICEF de savaşın ardından bütün bir neslin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuş. UNICEF tahminlerine göre, en az 17 bin çocuk anne veya babasından birini ya da her ikisini kaybetti; bazıları tamamen yalnız kaldı. BM Kalkınma Programı (UNDP) daha önce Gazze’nin yeniden inşasının yaklaşık 70 milyar dolara mal olacağını ve bu sürecin en az 10 yıl, hatta birkaç on yıl sürebileceğini tahminini açıklamıştı. Gazze şehir merkezinde binaların yüzde 83’ü tamamen yıkılmış veya hasar görmüş durumda. Altyapının yüzde 90’ı yok oldu; su, elektrik ve kanalizasyon sistemleri çöktü. Yol ağının yüzde 68’i ağır hasar gördü. BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS), Gazze genelinde yaklaşık 7 bin 500 ton patlamamış mühimmat bulunduğunu ve bunların temizlenmesinin yaklaşık 14 yıl süreceğini tahmin ediyormuş.

Şimdi böyle bir tablo varken “Gazze’de barış sağlandı, Gazze rahata erdi” diye düşünüp Gazze meselesi unutulabilir mi?

Nesilleri etkileyebilecek bir krizden, bir İsrail zulmünden bahsediliyor. O halde Gazze’yi unutmak olmaz. 

