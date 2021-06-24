AB, Belarus'a ekonomik yaptırımlar uyguladı

Avrupa Birliği, (AB) Ryanair uçağının geçen ay bir gazeteciyi tutuklamak için bomba ihbarı gerekçesiyle zorla indirilmesi sonrası Belarus ekonomisine yaptırımlar uyguladı.

Batılı liderlerin "devlet korsanlığı" olarak nitelendirdiği olayın ardından gelen yaptırımlar, AB şirketlerinin Belarus şirketleriyle iş yapmasına yönelik yasaklar da dahil olmak üzere birçok ekonomik tedbiri barındırıyor.

AB hükümetleri yayınladıkları ortak bildiride, AB'nin "Belarus rejimine karşı yeni kısıtlayıcı tedbirler getirdiğini" söyledi. Yaptırımlar ilk olarak geçen cuma günü AB'nin ulusal elçileri tarafından kabul edildi, şimdi ise bloğun resmi gazetesinde yayınlanacak.

Avrupa Yatırım Bankası ülkeye verilen kredileri durduracak

AB, yeni ekonomik yaptırımların "Belarus'taki herhangi birine doğrudan veya dolaylı olarak satma, tedarik etme, aktarma veya ihraç etme yasağını içerdiğini" aktardı.

Ayrıca petrol ürünleri, gübre için kullanılan potasyum ve tütün ürünleri ticareti kısıtlandı. AB sermaye piyasalarına erişim ve Belarus hükümeti ile kamu kurum ve kuruluşlarına sigorta ve reasürans sağlama yasağı da söz konusu.

Öte yandan Avrupa Yatırım Bankası da ülkeye verilen kredileri durduracak.