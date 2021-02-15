AB’den Gara açıklaması: Taziyelerimizi sunuyoruz

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Gara’da düzenlenen operasyon ve 13 kişinin ölümüyle ilgili başsağlığı açıklaması yaptı.
Açıklamada, “Irak’ın #Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı sebebiyle Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar” denildi. Delegasyon’un Twitter hesabından yapılan açıklamada Meyer-Landrut’un siyah-beyaz bir fotoğrafı eşliğinde, “Yakınları vefat etmiş yaslı ailelerin ve Türkiye’nin acısını derinden paylaşıyoruz” denildi. Açıklama hem Türkçe hem İngilizce olarak paylaşıldı.