Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalarda Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tutuklandı. Son kararlarla soruşturmalardaki tutuklu sayısı 26’ya yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni tutuklama kararları verildi. Gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Böylece soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 26’ya yükseldi. Bir gün önce hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 3 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

MASAK’TAN PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu kişilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

ÇOK SAYIDA İSİM DAHA ÖNCE TUTUKLANDI

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında da polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alınmış, ayrıca 14 şüpheli daha yakalanmıştı.

Bir gün önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklanmıştı. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.