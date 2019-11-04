"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

AB'den İsrail'e işgali durdur çağrısı

04 Kasım 2019, Pazartesi 18:56
Avrupa Birliği, İsrail'in tüm yerleşim birimleri faaliyetlerinin yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

FKÖ'den Guterres'e İsrail çağrısı: Hemen harekete geçin!

İsrail işgali büyütüyor

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgali altındaki topraklarda yeni yerleşim birimlerine ilişkin verdiği onayın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Tel Aviv yönetimine tüm yerleşim birimleri faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ekimde işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni yerleşim birimi için onay verdiği anımsatılarak, AB'nin yerleşim birimleri politikasında bir değişiklik olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim birimi faaliyetleri yasa dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesine yer verilirken, mevcut gelişmelerin iki devletli çözüme zarar verdiği kaydedildi.

İsrail yönetiminin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini birbirine, Kudüs'e ve diğer İsrail kentlerine bağlayacak çevre yolları yapmayı amaçladığı anımsatılan açıklamada, "AB, işgalci güç yükümlülüklerine uygun bir biçimde İsrail'e tüm yerleşim birimi faaliyetlerini sonlandırma çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğinin altı çizildi.

Rakamlarla Yahudi yerleşimciliği

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 150 Yahudi yerleşim birimi ve İsrail tarafından da "illegal" kabul edilen 116 küçük yerleşim biriminde 653 bin 621 Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşim yerlerinin yüzde 47'si Kudüs çevresinde bulunuyor.

Yahudi yerleşim birimleri, Batı Şeria topraklarının yüzde 10'unu işgal ediyor. İsrail bunun yanı sıra Batı Şeria topraklarının yüzde 18'ini askeri gerekçelerle işgal ederken, yüzde 12'sini Ayrım Duvarı'yla bölüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı kararla, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep etmişti.

Tüm Yahudi yerleşim yerlerini yasa dışı kabul eden uluslararası toplum, bu uygulamayı ayrıca iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare İslam ekonomisi

    İkinci 'Facebook İstasyon'un açılacağı şehir belli oldu

    Başbakan 'eve dönün' dedi, Iraklılar meydanlarına akın etti

    Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı

    'Her an seçim olacakmış gibi sahadayız'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin Kalın'dan açıklama

    AB'den İsrail'e işgali durdur çağrısı

    Polisle çatıştılar: Yunanistan'da lise öğrencileri sokaklarda

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

    İran'ın ekonomik sorunları ABD'nin yaptırımlarıyla derinleşiyor

    İtalyan futbolu ırkçılıkla lekeleniyor

    'Elimizdeki DEAŞ'lıları kendi ülkelerine göndeririz'

    Irak'ta ekonomik zarar da büyük oldu

    Enflasyon rakamları açıklandı

    İsraf bitmeden, bu vergiler de çare olmaz

    DESAM Başkanı Gürkan Avcı: Eğitimde hiç hak etmediğimiz bir noktadayız

    Basın kartında ölçünüz ne?

    FKÖ'den Guterres'e İsrail çağrısı: Hemen harekete geçin!

    ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Her zaman olduğu gibi Yeni Asya’nın haklı duruşu geç de olsa yine doğrulanıyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın çocukluk yılları: Said’in doğumu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (1)
    Genel

    İsraf bitmeden, bu vergiler de çare olmaz
    Mehmet KARA

    Mukayeseyi bırakın, hayat pahalılığına bakın!
    Genel

    Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı
    Risale-i Nur'dan

    Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun hayatına gir
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Çok şükür aradığımı buldum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.