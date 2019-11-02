İsrail işgali büyütüyor

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi tarafından yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı ilgili birimin Batı Şeria’da 2 bin 342 yeni yasa dışı konut inşasını onayladığı belirtildi.

Raporda, İsrail’in bu yıl Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 8 bin 337 yeni konut inşasına onay verdiği, bu rakamın geçen yıl 5 bin 618 olduğu hatırlatıldı. Bu yıl inşasına onay verilen konut sayısında geçen yıla oranla yüzde 50 gibi ciddî bir artış olduğuna dikkat çekilen raporda, Donald Trump’ın Ocak 2017’de ABD’de Başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde, inşasına onay verdiği yeni konut sayısında yükseliş yaşandığı vurgulandı. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslar arası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan bütün Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. AA

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