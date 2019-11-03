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FKÖ'den Guterres'e İsrail çağrısı: Hemen harekete geçin!

03 Kasım 2019, Pazar 22:23
Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail’in sivillere yönelik ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’i "işgal altındaki sivilleri korumak için uluslararası kararlar ve anlaşmalarla tutarlı tutum takınmaya" davet etti.

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İsrail işgali büyütüyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İnsan Hakları Sivil Toplum Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntülerin basına yansıması üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e İsrail’in ihlallerini durdurmak üzere harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistinlilerin, "işgal devleti güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı şekilde işlediği suçlara maruz kaldığına" dikkati çekilerek, Filistin topraklarında işgal şartlarında yaşamaya çalışan sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası kararların, yasaların ve sözleşmelerin uygulanmasının önemi vurgulandı.

BM Genel Sekreteri’nin, BM Güvenlik Konseyinin ve uluslararası insan hakları sözleşmesini imzalayan tüm ülkelerin "ABD tarafından korunan ve suçları örtbas edilen" İsrail’den tamamen sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, "işgal devletinin" liderlerinin Filistinlilere karşı işlediği insanlık suçları nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması çağrısı yapıldı.

İsrail polisi Filistinli genci sebepsiz yere vurmuş

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntü infial yaratmıştı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayımlanan görüntüye göre, İsrail polisinin bölgeden uzaklaşmasını istediği Filistinli genç sırtı dönük ve elleri havada olarak yürüyor. Daha sonra İsrail polisi, arkası dönük gence bölgeden uzaklaştığı sırada plastik mermiyle ateş açıyor. Vurulan Filistinli genç acı içinde yere yığılırken İsrail polisleri bölgeden uzaklaşıyor.

Haber, yayımlanmasının ardından sosyal medyada yoğun tepkiye neden olmuştu.

İsrail polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın yaklaşık 1,5 yıl önce Batı Şeria'da yaşandığı, sebepsiz yere Filistinli gence arkasından ateş açan sınır polisinin görevden alındığı ifade edilmişti.

AA

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