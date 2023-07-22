AB: İlişkilerin canlanması Türkiye’ye bağlı

AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye ile ilişkilerin canlanması için İnsan Hakları özleşmesi’nde tanımlanan temel hak ve değerlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Brüksel’de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptığı basın konferansında Türkiye konusunda da açıklamalarda bulundu. “Türkiye ve Avrupa Birliği arasında daha güçlü bir ilişki geliştirmenin karşılıklı çıkara hizmet edeceği konusunda ikna olduk” diyen Borrell, Ankara’nın da imzalayarak taahhüt ettiği, İnsan Hakları Sözleşmesi’nde tanımlanan temel hak ve değerlerin uygulamasının ilişkilerin canlandırılması için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.” AB’nin Türkiye ile ilişki kurmasının şart olduğunu biliyoruz” diyen Borrell, Ankara ile Brüksel arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması ve ortak çıkarların vurgulanması için çaba gösterilmesi gerektiğinin de farkında olunduğunu, hedefin de zaten bu olduğunu söyledi.

Önce insan hakları

DW Türkçe’nin haberine göre Borrell’den önce açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbbock ise, Türkiye’nin hukuk devleti olmaktan ve insan haklarının gözetilmesinden oldukça uzak olduğuna da işaret ederek “naif olmadıklarını ve zor bir dönemden geçiliyor diye Ankara’ya ‘hediyeler’ verilemeyeceğini” belirtti. Baerbock, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden canlandırılmasını talep ettiği AB ile müzakerelerin, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi temel konulardaki eksiklikler sebebiyle “derin dondurucunun derinlerinde” bulunduğunu belirtti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da, “İnsan hakları savunucuları zindanlarda yatarken, AB’ye üyelik konusu milim ileriye gidemez” diye de konuştu.

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