AB liderleri Brüksel'de toplandı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, geleceğine yön vermek amacıyla kritik öneme sahip olan bir zirve kapsamında iki gün sürecek zirve için Brüksel'de toplanıyor.

AB Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getirecek olan zirvenin ana gündem maddeleri iklim krizi, AB'nin uzun vadeli bütçesi, ekonomik ve parasal birlik. Bunun yanı sıra İngiltere'de yapılacak seçimlerin hemen ardından cuma günü Brexit de tartışılacak. Zirvede Türkiye, Afrika ve Minsk Anlaşması da görüşülecek. Zirvenin ikinci gününde toplantıya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Eurogrup Başkanı Mario Centeno da katılacak.

Zirvede Türkiye de görüşülecek

Avrupa Birliği liderler zirvesinin resmi gündeminde bulunmasa da perşembe akşamı Türkiye, Afrika ve Minsk anlaşması konularının da görüşülmesi bekleniyor. Zirveye ilk defa başkanlık yapacak olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelere zirvenin gündemini ve aşılması gereken engelleri içeren bir mektup gönderdi. Mektupta," İlk günün sonunda Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunun görüşüleceği, Türkiye, Afrika ve Dünya Ticaret Örgütü'nün masaya yatırılacağı" ifade ediliyor.

İklim krizi ve bütçe gündemin ilk sırasında

Perşembe günü Brüksel saati ile 15.00'te başlayacak zirvede öncelikle Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile görüş paylaşımı yapılacak. Daha sonra "Avrupa'nın Geleceği Konferansı'na" yönelik üzerinde daha önce uzlaşılan sonuçlar onaylanacak.

İklim krizinin masaya yatırılacağı zirvede, AB'nin bu konuda dünyada öncü bir rol üstlenmek istediği hatırlatılacak. Brüksel 30 yıl içerisinde tüm üye ülkelerin karbon-nötr hale getirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda zirveden bir gün önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya'nın başkenti Madrid şehrinde "Yeşil Planı"nı açıkladı.

Seçimin ardından Brexit tartışılacak

Zirvenin ikinci gününde Euro Bölgesi ekonomisi ve genel durumu görüşülecek. Toplantıya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Eurogrup Başkanı Mario Centeno da katılacak. AB, İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak kritik seçimlerin hemen ardından cuma günü Brexit'i ele alarak bu ülke ile yakın iş birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yapacak.

Geçtiğimiz pazartesi günü Brüksel'de yapılan Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupalı yetkililer, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın kendilerini endişelendirdiğini, Avrupa Birliği'nin komşuları ile olan sorunlarını çözmek için çözüm arayışına gireceğini ifade etmişti.