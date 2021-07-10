AB Temsilcisi Borrell'den 'aşı' açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Batı Balkanlar'a 3,2 milyon doz aşı yardımında bulunduğunu belirterek, "Aşı giderek siyasi gücü etkileyen önemli bir jeopolitik araç haline geliyor." dedi.

Borrell, Hırvatistan'da "Ayrı dünyalarda birlikte" sloganıyla düzenlenen 14. Dubrovnik Forumu'nun açılışında konuştu.

Kovid-19'un yeni varyant ve dalgalarının gelmeye devam edeceğine işaret eden Borrell, "Bir buçuk yıl sonra tünelden çıktığımızı söyleyebilirim. Brezilya'da durum AB'den 15 kat daha kötü. Salgından sonra dünya tamamen değişecek ve her şey giderek daha da dijital hale gelecek." dedi.

Borrell, salgınla mücadele etmenin tek yolunun aşı olduğunu vurgulayarak "AB, Batı Balkanlar'a 3,2 milyon doz aşı yardımında bulundu. Bu bölgeye Çin ve Rusya da aşı temini sağladı. Aşı giderek siyasi gücü etkileyen önemli bir jeopolitik araç haline geliyor." diye konuştu.