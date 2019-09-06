AB terör faaliyetlerine karşı ortak anti terör veri tabanı oluşturdu

Avrupa Birliği (AB) yargısal işbirliği ajansı Eurojust, perşembe günü ortak anti-terör veri tabanı oluşturulduğunu duyurdu. Bu veri tabanı ile AB üyesi ülkeler arasında olası terör saldırılarının önlenmesi için hakimler ve savcılar bürokratik formaliteleri sınırlı, hızlı ve verimli veri paylaşımı yapabilecek.

Farklı üye ülkelerde devam eden soruşturmalar ve incelemelere ilişkin bilgiler, yapılan yargılamalar ve ceza alan militanlara ilişkin tüm bilgiler sürekli olarak bu veri tabanına işlenecek ve güncellenecek.

Veri tabanında 'yabancı savaşçılar' adı verilen ve Avrupa vatandaşı olup üçüncü ülkelerde terör örgütlerine yardım eden kişilerin de bilgileri olacak. Özellikle Irak ve Suriye'de IŞİD'e katılan bu şekilde çok sayıda kişi bulunuyor ve bu kişiler 28 AB ülkesinde diledikleri yere gidip yaşam kurabiliyorlar.

Bin 300 AB vatandaşı Irak ve Suriye'de

Ajansın Güvenlik Birliği Komiseri Julian King Brüksel'de gerçekleştirilen veri tabanının açılışı sonrası yaptığı açıklamada bugün itibarı ile yarısından fazlası çocuk olan 1300 AB vatandaşının hala Suriye ve Irak sınırları içerisinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yeni anti-terör veri tabanı tüm AB genelinde hakim ve savcılara birbirleri ile güvenli, hızlı ve resmi şekilde bağlantı kurma, dosya paylaşma ve suçluların cezasız kalmamasını sağlamak için etkili işbirliği yapma imkanı verecek."

Aşırı-sağ ve aşırı-sol örgütler de sistemde olacak

Oluşturulan sistemin yeni terör saldırılarını da önlemesi umut ediliyor. Eurojust Direktörü Ladislav Hamran girişimin yalnızca cihadist örgütleri değil aşırı-sağ ve aşırı-sol örgütlere de ilişkin bilgilerin kaydedileceğini söyleyerek, "Teröristler her geçen gün daha fazla sınır ötesi yapılanmaya ve hareket alanına sahip oluyor. AB'de öyle olmalı." dedi.

Alınan bilgilere göre Eurojust anti-terör veri tabanı üzerinden hakim ve savcılar siber saldırılardan korunaklı şekilde elektronik kanıt paylaşımları da yapabilecek. Detayları gizli tutulan sistemde blok zinciri teknolojisi kullanıldığı düşünülüyor.

Brexit gerçekleşirse İngiltere yararlanamayacak

Eurojust'a göre 2018 yılında AB genelinde yargı süreci devam eden ve ajansa bildirilen 580 adet terör soruşturması oldu. Brexit'in gerçekleşmesi halinde ise İngiltere'nin bu veri tabanından yararlanamayacağı belirtiliyor.