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9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AB Türkiye ve Rusya'ya İdlib uyarısında bulundu

09 Mayıs 2019, Perşembe 12:22
Suriye'nin İdlib vilayetinde şiddet tekrar tırmanışa geçti. Çarşamba günü 10 sivil vefat ederken, okul ve hastanelerin hedef alınmasından dolayı AB'den Türkiye ve Rusya'ya çatışmasızlığı sağlama çağrısı yapıldı.

Suriye'nin İdlib vilayetinde Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusu ile silahlı muhalifler arasındaki yoğun çatışmalar sürüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre Çarşamba günkü hava saldırılarında 10 sivil vefat etti.

El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) etkin olduğu bir bölgede gerçekleştirilen hava saldırılarında okul ve hastane binalarının bombaların hedefi olması sonrası Avrupa Birliği'nden Türkiye ve Rusya'ya çağrı yapıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı açıklamada "Suriye'nin kuzeybatısında varil bombalarının da kullanıldığı hava saldırıları ve topçu atışı ile okulların ve hastanelerin hedef alınması kabul edilemez bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir" ifadesini kullandı.

Mogherini'nin açıklamasında "AB, Soçi anlaşmasının garantörleri olan Rusya ve Türkiye'ye anlaşmanın uygulanmasını sağlama yükümlülükleri olduğunu hatırlatır" ifadesi yer alırken, İdlib vilayetinde 150 binden fazla kişinin yerlerinden edildiği ve üç milyon kişinin hayatının tehlikede olduğu hatırlatıldı.

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ 

Söz konusu 17 Eylül 2018 tarihli Soçi uzlaşısına göre İdlib vilayetinde oluşturulacak "çatışmasızlık bölgelerinin" denetim ve gözetim görevi Türkiye'ye verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayındaki Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bölgede iki ülkenin askeri unsurlarının katılacağı "ortak devriye" faaliyetlerine başlamayı planladıklarını belirtmişti.

Ancak "çatışmasızlık bölgelerinin" tesisi kararına rağmen Suriye ordusu sekiz yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşın son cephesinde operasyonlarını son dönemde arttırdı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiğine göre 29 Nisan'dan bu yana artan çatışmalarda aralarında iki hastanenin bulunduğu 12 sağlık tesisi ve birkaç okul binası bombaların hedefi oldu.

BMGK CUMA TOPLANIYOR 

İdlib'de artan şiddet üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de Cuma günü kapalı bir oturum düzenleyecek. BMGK'nın geçici üyeleri Almanya, Belçika ve Kuveyt'in talebiyle gerçekleşecek toplantıda artan çatışmalardan dolayı yaşanan sivil ölümleri ele alınacak.

BMGK üyeleri, BM insanı yardım çalışanları tarafından bölgede son bir haftada 150 binden fazla sivilin evlerini terk etmesine dair bilgilendirilecek.

2011 yılından beri iç savaşın devam ettiği Suriye'de yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarcasının ise yerinden olduğu tahmin ediliyor.

NTV

Etiketler: AB, İdlib, Türkiye, Rusya, BMGK
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