"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Aliağa’daki demir çelik fabrikasında patlama: 3 ölü, 14 yaralı

09 Kasım 2026, Pazartesi 14:21
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre üç kişi vefat etti, üçü ağır 14 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre üç kişi can verdi, üçü ağır 14 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Valilikten açıklama

İzmir Valiliği'nden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 sıralarında patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir." 

Olayla ilgili incelemeler ve fabrikadaki durum takip ediliyor. (ANKA)

Etiketler: İzmir Aliağa, demir çelik fabrikası, patlama
Okunma Sayısı: 562
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye-Humus'ta hayvan otlatan 3 çocuk mayın patlaması sonucu öldü

    İzmir-Aliağa'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 10 işçi öldü, 15 işçi yaralandı

    Gazze’de insani felaket: Çadırların üzerine kum ve kaya kütleleri çöktü!

    Soğuk Savaş’ın ardından bir ilk!

    TMSF'den Gönüllü İade Duyurusu: 31,6 Milyar Lira Tahsil Edildi!

    BM raportörü Albanese: "Zamanımızın utancı"

    Müzekart ile Türkiye’nin tarihini keşfe davet

    İran'dan ABD ve İsrail mesajı: "Amerikan halkı bitmeyen savaşlardan bıktı"

    "Fon soruşturması"nda yeni tutuklamalar var

    Ben-Gurion’un arşivi açıklandı: "Deniz tarafından yutulmasını isterdim"

    "Fon Soruşturması" kapsamında bir tutuklama daha!

    Gazze'de 70 bin çadır sular altında! - 950 bin kişi sel riski altında yaşıyor!

    Açıklanmasına kim karar verecek?

    Türkiye fon yolsuzluğunda nefesini tuttu - Listenin açıklanmasını bekliyoruz

    1,5 yıl önce uyarmıştım

    Satışlar durma noktasında

    Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Merz?

    Başörtüsü yasağından sonra Azerbaycan’da dijital kıskaç

    AKP’de güç odakları çatışıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Açıklanmasına kim karar verecek?
    Genel

    Satışlar durma noktasında
    Genel

    Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Merz?
    Genel

    AKP’de güç odakları çatışıyor
    Genel

    Başörtüsü yasağından sonra Azerbaycan’da dijital kıskaç
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    1,5 yıl önce uyarmıştım
    Genel

    Gazze'de 70 bin çadır sular altında! - 950 bin kişi sel riski altında yaşıyor!
    Genel

    Türkiye fon yolsuzluğunda nefesini tuttu - Listenin açıklanmasını bekliyoruz
    Genel

    Ben-Gurion’un arşivi açıklandı: "Deniz tarafından yutulmasını isterdim"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.