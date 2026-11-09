Aliağa’daki demir çelik fabrikasında patlama: 3 ölü, 14 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre üç kişi vefat etti, üçü ağır 14 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre üç kişi can verdi, üçü ağır 14 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Valilikten açıklama

İzmir Valiliği'nden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 sıralarında patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir."

Olayla ilgili incelemeler ve fabrikadaki durum takip ediliyor. (ANKA)