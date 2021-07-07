AB: Vazgeçmeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’ye yönelik politikayı yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

Michel, 24-25 Haziran’da düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen oturumda milletvekillerine hitap etti. Zirve toplantısında Kovid-19, göçün dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü konularının ele alındığını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti. Michel, Birliğin Türkiye’ye yönelik politikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini vurguladı. AA

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