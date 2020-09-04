Abbas: ‘İlhakı kabul eden vatan hainidir’

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS, “YÜZYILIN ANLAŞMASI” PLÂNININ ORTAYA KONULDUĞU BİR MÜZAKERE MASASINA OTURMAYACAĞINI BELİRTEREK, “İLHAKI KABUL EDEN VATAN HAİNİDİR” DEDİ.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli grupların liderlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan katıldığı çevrim içi toplantıda konuştu. Kimsenin Filistinliler adına konuşmaya hakkı olmadığını, ulusal kararlarda sadece Filistinlilerin söz hakkı olduğunu vurgulayan Abbas, İsrail ile müzakerelerde ABD’yi tek arabulucu olarak kabul etmediklerini söyledi. Abbas, “Birleşmiş Milletler çatısı altında, Arap Barış Girişimi uyarınca (İsrail ile) ciddi müzakerelerin başlayacağı bir uluslararası barış konferansı düzenlemeye hazırız. Sözde Yüzyılın Anlaşması’nın olduğu masaya oturmayacağım. İlhakı kabul eden vatan hainidir.” ifadelerini kullandı. Yılbaşından bu yana bazı Arap ülkelerinin Filistin üzerinde baskılarını artırdığına, aynı ülkelerin mali yükümlülüklerini de yerine getirmediğine işaret eden Abbas, ABD’nin Arap ülkelerine “Filistin’e yardımları engellemek için” baskı uyguladığını belirtti. İsrail’in normalleşme anlaşmalarını “zehirli bir hançer” olarak kullandığını söyleyen Abbas, bunu son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uyguladığını ifade etti. Abbas, “Barışçıl halk direnişine öncülük edecek liderliğin zamanı gelmiştir. Burada kalacağız. Toprağımızı ve vatanımızı terk etmeyeceğiz. Anavatanımızdan sürüldüğümüz 1948 Nekbe trajedisene tekrar etmeyeceğiz.” diye konuştu.

İlhaka karşı tek vücut

Filistinli grupların genel sekterleri, İsrail’e karşı çok yönlü direnişi etkinleştirme konusunda anlaştı ve bunu bir bildiri ile açıkladı. Hamas ve İslami Cihad’ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki 12 grubun liderlerinin katıldığı toplantının kapanış bildirisinde İsrail’le mücadelede “en uygun” seçenek olarak çok yönlü direnişin etkinleştirilmesinin kabul edildiği belirtildi. Bildiride, Filistin meselesinin tasfiye edilmesinin ve Kudüs ile buradaki kutsal mekanlara yönelik hiç bir ihlalin kabul edilmeyeceği belirtildi. Filistin meselesinin, Yüzyılın Anlaşması ve ilhak planları ile normalleşme anlaşmaları kanalıyla tasfiye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan bildiride, söz konusu “tarihi” toplantıyla FKÖ çatısı altında tek vücut olarak hareket edilmesinin önünün açıldığı belirtildi. İsrail’le normalleşme anlaşmalarının reddedildiği bildiride, dünya ülkelerine Filistin meselesinin tasfiyesine yönelik tüm planlara karşı koyma çağrısı yapıldı. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin meselesinin içinden geçtiği bu zor dönemde tüm grupların liderlerinin toplantıya katılmasının ve burada direniş ve birlik olma konusunda alınan kararların, ulusal ilişkilerde stratejik bir dönüşüm ve siyasi bölünmenin sonlandırılması yolunda atılmış büyük bir adım olduğunu belirtti.