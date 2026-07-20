Avrupa Gazze’yi unutmadı

Londra, Stockholm ve Amsterdam’da binlerce kişi Filistin için yürüdü. Gösterilerde İsrail’e yaptırım uygulanması ve Gazze’deki saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

Avrupa’nın farklı şehirlerinde binlerce kişi Filistin için meydanlara çıktı. Londra, Stockholm ve Amsterdam’da düzenlenen gösterilerde İsrail’e yaptırım uygulanması, Gazze’deki saldırıların durdurulması ve uluslararası toplumun daha etkin adım atması çağrısı yapıldı.

“Gazze’de soykırımı durdurun”

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde, başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan İşçi Partisi lideri Andy Burnham’a “İsrail’e kapsamlı yaptırım uygulaması” çağrısında bulunuldu. Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) başta olmak üzere ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları örgütünün çağrısıyla başkentteki Russell Square bölgesinde toplanan göstericiler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi’ne yürüdü. Filistin destekçileri, yürüyüş güzergahı boyunca “Gazze’de soykırımı durdurun”, “İngiltere İsrail’in suç ortağı” ve “İsrail’e yaptırım” sloganları attı.

Gıda kıtlığına son verilsin

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırıları, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda toplanan eylemciler, İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi. “Gazze’de siviller öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Lübnan’a saldırılar durdurulsun”, “Gıda kıtlığına son verilsin” ve “Savaş istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı. Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Joakim Andersson, “Uzun zaman alsa da, insanlara yalnızca bir sonrakinden korkmaları ve etraflarındaki insanlardan çekinmeleri yönünde beyin yıkama uygulanmış olsa da gerçeğin her zaman galip geleceğine ve Filistinlilerin kazanacağına inanıyorum” dedi.

“İsrail’i boykot et”

Hollanda’nın başşehri Amsterdam’da Filistin’e destek amacıyla bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanesinde tutulan ve sağlık durumunun ağırlaştığı bildirilen Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Dr. Husam Ebu Safiyye’nin serbest bırakılmasını ve Uluslararası Kızılhaçın kendisini ziyaret etmesini istedi.

Hollanda Kızılhaçının (Rode Kruis) Amsterdam’daki binası önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanesinde ağır işkenceye maruz kaldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Dr. Ebu Safiyye için Kızılhaç’ı harekete geçmeye çağırdı. Göstericiler, “Jetten, ellerin kanlı”, “İsrail’i boykot et”, “Kırmızı çizgi nerede?” ve “Netanyahu Lahey’e” sloganları attı.

Londra/Stockholm/Amsterdam - aa