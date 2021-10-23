"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'ABD Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın'

23 Ekim 2021, Cumartesi 12:26
ABD’nin Afganistan operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanmasına yönelik İslamabad ile resmi anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken Pakistan Dışişleri Bakanlığı, böyle bir anlaşmanın bulunmadığını belirtti.

CNN'nin ismini açıklamadığı ABD'li 3 Kongre üyesini kaynak gösterdiği haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın milletvekillerine verdiği gizli brifingde, ABD’nin Afganistan'daki askeri ve istihbarat operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanma konusunda İslamabad ile resmi anlaşmaya yakın olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Bunun karşılığında ise Pakistan’ın terörle mücadele konusunda ABD'den yardıma yönelik "mutabakat anlaşması" imzalamayı talep ettiği ve Hindistan ile ilişkilerin yönetilmesinde Washington'dan destek sağlamasını istediği iddia edildi.

"Pakistan'ın hava sahası daha kritik hale gelecek"

Bununla birlikte haberde, iki ülkenin görüşmeleri sürdürdüğü ve anlaşma şartlarının değişebileceği savunuldu. ABD yetkililerinin son Pakistan ziyaretinde bir anlaşmanın tartışıldığı fakat Pakistan’ın ne istediğinin ve ABD'nin karşılığında ne karar vermeye razı olacağının henüz belli olmadığının altı çizildi.

Haberde, ABD'nin Afganistan'da istihbarat toplama çabalarının bir parçası olarak Afganistan'a ulaşmak için Pakistan hava sahasını kullandığı ancak ABD'nin, Afganistan'a ulaşması için hava sahasına sürekli erişiminin sağlanmasına dair resmi anlaşma olmadığı vurgulandı.

Gelecekte ABD, Afganistan'dan vatandaşlarını çıkarmaya karar vermesi halinde Pakistan'ın hava sahası daha kritik hale gelecek. Mevcut durumda resmi bir anlaşma olmadığı için ABD, Afganistan'a giden uçak ve insansız hava araçları için İslamabad'dan ret cevabı alma riski taşıyor.

Pakistan'dan iddialara ret

Pakistan Dışişleri Bakanlığı,  ABD ile böyle bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.

Açıklamada, Pakistan ile ABD'nin bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konusunda uzun süreli iş birliğine sahip olduğu ve iki tarafın düzenli istişarelerde bulunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

ABD, Afganistan operasyonları için üs arıyor

NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle 20 yılın ardından ABD'nin ilk kez Afganistan’da varlığı bulunmuyor.

ABD, Afganistan’da DEAŞ/H ve diğer terör örgütlerine karşı terörle mücadele operasyonlarını yürütebilmek için bölge ülkeleriyle üs konusunda görüşmeler yürütüyor.

19 Haziran'da Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için CIA'ya kesinlikle üs vermeyeceklerini söylemişti.

17 Ağustos'ta New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, Amerikan askeri varlığının Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkedeki istihbarat faaliyetlerini sürdürmek isteyen ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) yeni yollar aradığı ve bölgeye komşu ülkelerdeki üs seçeneklerini araştırdığı belirtilmişti.

Etiketler: ABD, Afganistan operasyonları, Pakistan
Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    Benzine 44 kuruş zam

    Erdoğan'dan talimat: 10 ülkenin büyükelçisi 'istenmeyen kişi' ilan edilecek

    Helikopterli mezarlık görenleri şaşırtıyor

    AB: Duvara fon yok

    Yemen’de ‘insani felaket’ uyarısı

    Benzin 11 liraya çıkabilir

    'Yoksullaşma toplumsal tepkiye sebep olur'

    Pentagon, üç hipersonik silah prototipini test etti

    Hava kirliliği ömrü azaltıyor

    Nijerya Ticaret Bakanı'ndan 'Türkiye'yle ticaret' açıklaması

    'ABD Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın'

    ABD, El Kaide elebaşının öldürüldüğünü duyurdu

    BM'den İsrail'e tepki

    Hulusi Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı

    Akıl alır gibi değil

    Suriye Anayasası için 6. tur görüşmeleri hayal kırıklığıyla sonuçlandı

    Bağımlılıkları önlemek için buluştular

    Basın İlan Kurumu kararları demokratik toplumda kabul edilemez

    Sebep “idare-i şahsiye”

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluk inadı habire kriz üretiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Meğer manşet doğruymuş!
    Genel

    Akıl alır gibi değil
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Pandora’nın kutusu” açıldı, ama
    Şükran Cevheri

    Bir vazifen var
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur imanın esasatını kurtarıyor
    Faruk ÇAKIR

    Bu gerginlik kime yarar?
    Mehmet ÇETİN

    Kader hikâyemiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.