Güneydoğu’da tefekkür ve uhuvvet molası

Güneydoğu’nun tarihî ve manevî izlerini takip ettiğimiz yolculuğumuz, tefekkür, muhabbet ve uhuvvet dolu hatıralarla gönüllerimizde yer etti.

GEZİ - FİKRİYE NUR PARLAKOĞLU

Kâinatı tefekkür nazarıyla seyretmek, tarihimizin ve manevî mirasımızın izlerini sürmek, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmek niyetiyle Güneydoğu Anadolu’ya doğru yola çıktık. Ankara’dan akşam saatlerinde başlayan yolculuğumuz, daha ilk dakikalardan itibaren güzel bir manevî atmosfere büründü. Otobüsümüz hareket ettikten kısa bir süre sonra okunan Risale-i Nur dersi yolculuğumuza ayrı bir anlam kattı. Önümüzde keşfedilmeyi bekleyen kadim şehirler, ziyaret edilecek mübarek mekânlar ve paylaşılacak nice güzel hatıralar vardı.

Diyarbakır’da tarih, tefekkür ve kardeşlik

Manevî bir nefes almak ve kainatı tefekkür nazarıyla gezmek için çıktığımız bu yolda ilk durağımız Diyarbakır oldu. Eğil'de Kur'ân-ı Kerîm'de isimleri zikredilen "Zülkifl ve Elyasa" peygamberlerin kabirlerini ziyaret edip dua ettik. Ardından Hz. Süleyman Camii'ne geçerek burada şehit olan 27 Sahabeyi ziyaret ettik.

Sonrasında İslâm'ın 5. Harem-i Şerifi olan Ulu Cami'ye gittik. Tarihi hanları da gezdikten sonra Diyarbakır cemaatiyle tanışma fırsatımız oldu, şahs-ı manevînin o sıcaklığını bizzat yaşadık.

Mardin’de Bediüzzaman’ın izinde

Ertesi gün Mardin'e doğru yola çıkarken önce Hasankeyf'e ardından Midyat'a uğradık. Mardin merkezde ilk durağımız Kasımiye Medresesi oldu. Kasımiye Medresesinden Mezopotamya Ovasını seyrettik.

Ardından tarihi çarşıda yürüdük ve Bediüzzaman Hazretlerinin gençlik yıllarında minaresinin şerefesinde her iki kolunu yana açarak dolaştığı Ulu Cami'ye geçtik. Ulu Cami'den sonra Üstadın Mardin'deyken ikamet ettiği Ebu Eyyüb'el-Ensarî'nin, on üç asır sonra aynı ismi taşıyan torunu Şeyh Eyyub-i Ensarî'nin evini gördük.

Mardin'de son durağımız Bediüzzaman Hazretlerinin kurumsal bir kimliğe sahip medrese eğitimi aldığı ve siyasetle tanıştığı Şehidiye Medresesi oldu.

Peygamberler diyarında manevî yolculuk

Mardin'den sonra peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya geçtik. Gezimize tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ile başlayıp müzeyi de gezdikten sonra Hz. Eyyüp peygamberin makamına gittik. Daha sonra Halilü’r-Rahman Dergâhı'na geçtik. Burada hem Hz. İbrahim'in doğduğu mağarayı gördük hem de Üstadımızın ilk defnedildiği kabrini ziyaret ettik. Ertesi gün Halfeti'ye geçip yaptığımız tekne turuyla sular altındaki tarihi dokuyu seyrettik ve rotamızı Gaziantep'e çevirdik.

Yollarda muhabbet, gönüllerde uhuvvet

Antep'te müzeyi gezdikten sonra tarihi kaleyi ve çarşıya da gidip gezimizi tamamladık. Yol boyunca birlikte okunan dersler, cemaatle kılınan namazlar ve paylaşılan muhabbet aramızdaki uhuvveti çok başka bir boyuta taşıdı. Bediüzzaman Said Nursî'nin "Muhabbet, uhuvvet, sevmek, İslâmiyetin mizacıdır, rabıtasıdır" vecizesini bu gezide bizzat yaşayarak gördük. dönerken yanımızda sadece bolca fotoğraf değil, kalbimizde hissettiğimiz büyük bir şevk ve uhuvvet bağı vardı.

Gönüllere dokunan emeklere şükranla...

Bu vesileyle bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emeği geçen sosyal komisyon ekibine, maddî ve manevî destek veren kıymetli abilerimize ve ablalarımıza, bizlere bu imkânı sağlayan Ankara cemaatine teşekkür ediyoruz. Ayrıca yolculuğumuz boyunca samimiyeti ve rehberliğiyle bizlere eşlik eden değerli rehberimize ve şahs-ı manevînin o kucaklayıcı sıcaklığını ev sahiplikleriyle hissettiren Diyarbakır, Mardin ve Urfa’daki kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim hepsinden ebediyen razı olsun. Hizmetlerini daim ve bereketli kılsın.