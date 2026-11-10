"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

İngiltere’de çarpıcı araştırma: İngilizlerin %78’i İsrail’i "Ciddi tehdit" olarak görüyor!

10 Kasım 2026, Salı 14:58
İngiltere merkezli NatCen'in raporuna göre, Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar ve askeri hamleler İngiliz halkının ittifaklara bakışını sarstı. İsrail ve ABD'ye yönelik tehdit algısı rekor seviyeye ulaştı.

İngiltere merkezli Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi (NatCen) tarafından yürütülen "İngiliz Sosyal Tutumları (BSA): Daha Tehlikeli Bir Dünya" başlıklı yeni araştırma, İngiliz kamuoyunun küresel tehdit algısındaki dramatik değişimi gözler önüne serdi. 1973 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcılara çeşitli ülkelerin önümüzdeki 10 yılda dünya barışı için ne kadar tehdit oluşturduğu soruldu.

İsrail ve ABD’ye yönelik tehdit algısı zirvede

Araştırma sonuçlarına göre, İngiliz halkının dünyayı eskisinden çok daha tehlikeli bir yer olarak gördüğü ortaya çıktı. Öne çıkan veriler şu şekilde:

  • İsrail: 2005 yılında İsrail'i "ciddi tehdit" olarak görenlerin oranı %48 iken, Gazze'deki çatışmalar ve son olarak İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından bu oran %78'e fırladı.
  • ABD: İngiliz kamuoyunun Washington'a bakışı da sert bir kırılma yaşadı. 2024 yılında ABD'yi ciddi bir tehdit olarak görenlerin oranı %35 seviyesindeyken, Grönland konusundaki NATO anlaşmazlıkları ve İran operasyonları sonrası bu oran %74'e yükseldi.

Diğer ülkelerde son durum ne?

Raporda, İngiliz halkının dünya barışını tehlikeye atan diğer küresel aktörlere yönelik algısı ise şu oranlarla kaydedildi:

  • Rusya: %89
  • İran: %75
  • Çin: %62

Uzmanlar, tırmanan uluslararası istikrarsızlık ve Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların, İngiliz toplumunun güvenlik ve ittifak algısını derinden sarstığını belirtiyor.

AA

Etiketler: İngiltere Tehdit Algısı Araştırması, İsrail, ABD
Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'da sırt çantasında patlayıcı infilak etti! Ölü ve yaralılar var!

    İngiltere’de çarpıcı araştırma: İngilizlerin %78’i İsrail’i "Ciddi tehdit" olarak görüyor!

    İşgalci, zeytin hasadında gazeteciyi ve yabancı aktivisti yaraladı

    Ifo Raporu: Alman Hükümeti yeni borçları günlük harcamalara akıtıyor

    Bankalar neden “o fonları” sattı?

    Vatandaşın borcu da icralar da artıyor

    Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Coşkun: İki yanlış bir doğru etmez

    ABD, şimdi de Çin’den yardım istedi

    Maduro cezaevinde maneviyata yöneldi - Kur’ân okuyarak vakit geçiriyor

    375 bin kişi çalışmadan maaş alıyor

    Ailece cami buluşmaları

    87 yaşında Hafız oldu

    Sadece demekle kalmayın, yapın!

    Vurgunun kilit ismi gözaltında - Hangi deliller karartıldı?

    Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: “Ev hanımıyım, gelirim 500 bin lira!”

    Eski İsrail Başbakanı Barak: Çabuk ol Eisenkot

    Suriye-Humus'ta hayvan otlatan 3 çocuk mayın patlaması sonucu öldü

    İzmir-Aliağa'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 16 işçi öldü, 13 işçi yaralandı

    ABD’de başkan adayları gündemde

    En Çok Okunanlar

    Genel

    375 bin kişi çalışmadan maaş alıyor
    Genel

    Maduro cezaevinde maneviyata yöneldi - Kur’ân okuyarak vakit geçiriyor
    Genel

    Bankalar neden “o fonları” sattı?
    Genel

    Vurgunun kilit ismi gözaltında - Hangi deliller karartıldı?
    Genel

    Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: “Ev hanımıyım, gelirim 500 bin lira!”
    Genel

    Eski İsrail Başbakanı Barak: Çabuk ol Eisenkot
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD, şimdi de Çin’den yardım istedi
    Genel

    Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Coşkun: İki yanlış bir doğru etmez
    Genel

    Sadece demekle kalmayın, yapın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.