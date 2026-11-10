İngiltere’de çarpıcı araştırma: İngilizlerin %78’i İsrail’i "Ciddi tehdit" olarak görüyor!

İngiltere merkezli NatCen'in raporuna göre, Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar ve askeri hamleler İngiliz halkının ittifaklara bakışını sarstı. İsrail ve ABD'ye yönelik tehdit algısı rekor seviyeye ulaştı.

İngiltere merkezli Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi (NatCen) tarafından yürütülen "İngiliz Sosyal Tutumları (BSA): Daha Tehlikeli Bir Dünya" başlıklı yeni araştırma, İngiliz kamuoyunun küresel tehdit algısındaki dramatik değişimi gözler önüne serdi. 1973 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcılara çeşitli ülkelerin önümüzdeki 10 yılda dünya barışı için ne kadar tehdit oluşturduğu soruldu.

İsrail ve ABD’ye yönelik tehdit algısı zirvede

Araştırma sonuçlarına göre, İngiliz halkının dünyayı eskisinden çok daha tehlikeli bir yer olarak gördüğü ortaya çıktı. Öne çıkan veriler şu şekilde:

İsrail: 2005 yılında İsrail'i "ciddi tehdit" olarak görenlerin oranı %48 iken, Gazze'deki çatışmalar ve son olarak İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından bu oran %78'e fırladı .

2005 yılında İsrail'i "ciddi tehdit" olarak görenlerin oranı %48 iken, Gazze'deki çatışmalar ve son olarak İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından bu oran %78'e fırladı . ABD: İngiliz kamuoyunun Washington'a bakışı da sert bir kırılma yaşadı. 2024 yılında ABD'yi ciddi bir tehdit olarak görenlerin oranı %35 seviyesindeyken, Grönland konusundaki NATO anlaşmazlıkları ve İran operasyonları sonrası bu oran %74'e yükseldi .

Diğer ülkelerde son durum ne?

Raporda, İngiliz halkının dünya barışını tehlikeye atan diğer küresel aktörlere yönelik algısı ise şu oranlarla kaydedildi:

Rusya: %89

%89 İran: %75

%75 Çin: %62

Uzmanlar, tırmanan uluslararası istikrarsızlık ve Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların, İngiliz toplumunun güvenlik ve ittifak algısını derinden sarstığını belirtiyor.