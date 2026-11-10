ABD, şimdi de Çin’den yardım istedi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran savaşını sona erdirmek için Çin’den diplomatik destek istediği öne sürüldü.
Washington Post gazetesinin ABD’li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre, savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin artması üzerine diplomatik çözüm arayışları hız kazandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Trump’ın desteğiyle Pekin’den İran üzerindeki etkisini kullanmasını istediği, Çin’in de bu mesajı Tahran’a ilettiği belirtildi. Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 18 Kasım’da yapması beklenen görüşmede İran meselesinin de gündeme geleceği ileri sürüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi