Elektrik ve doğal gazda faturalar 2 kat artacak

EPDK’nin konutlarda devlet destekli elektrik tarifesinden yararlanma sınırını yıllık 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürmesiyle, tüketimi 3 bin-4 bin kilovatsaat arasındaki abonelerin faturaları yüzde 82 ila 96 artabilecek.

Eski EPDK Denetim Dairesi Başkanı Mehmet İbiş, yıllık tüketimi 3 bin-4 bin kilovatsaat arasında olan konut abonelerinin faturalarının, enerji ve dağıtım bedellerinde artış olmasa bile yüzde 82 ila 96 yükselebileceğini belirtti. İbiş, enerji ve dağıtım bedellerine olası zamların faturaları daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

Düzenlemenin, yıllık tüketimi sınırı aşan apartman ve sitelerin asansör, hidrofor ve merdiven otomatiği gibi ortak kullanım alanlarına ait elektrik giderlerini ve dolayısıyla aidatları da yükseltebileceğini kaydetti.

Haber Merkezi