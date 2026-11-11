Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz Kur’ân’ı böyle apaçık âyetler halinde indirdik. Muhakkak ki Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hac Sûresi: 16 HADİS: Hz. Peygamber bir din kardeşini üç gün görmediğinde onu sorar, bir yere gitmişse kendisi için dua eder, evde ise ziyaret eder, hasta ise halini hatırını sorardı. Camiü’s-Sağir, No: 3151

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