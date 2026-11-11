İdris Şahin: Yarım saat yeter

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin fon soruşturmasındaki bütün bağlantıların açığa çıkarılmasını isteyen Şahin, soruşturmayı yürüten makamlara çağrıda bulundu.

Şahin, “Sizin şu an itibarıyla soruşturmayı yapan arkadaşınız bizden bir arkadaşımızı görevlendirsin. İşte Bütçe Komisyonu Sözcümüz Sadullah Kısacık Bey’le beni görevlendirsin veya bizim dışımızda bir başkasını görevlendirsin. Yarım saatin içerisinde bu fon dolandırıcılığına kimlerin karıştığını biz size net olarak ortaya koyalım” dedi. Ankara-Anka

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