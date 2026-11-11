Asli sebep iktidarı hukukla sınırlandırmaktır

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreninde, güçlü bir anayasal düzenin farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip kişilerin barış ve huzur içinde birlikte yaşamasının teminatı olduğunu söyledi.

Özkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kamu gücünün keyfiliğe kaçmasını önlemek, iktidarı hukukla sınırlandırmak ve insan onurunu korumak anayasal düzenin aslî varlık sebebidir. Güçlü bir anayasal düzen, farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip kişilerin barış ve huzur içinde birlikte yaşamasının teminatıdır. Toplumun her kesimi, ancak hukukun koruyucu şemsiyesi altında kendisini güvende hisseder. Dolayısıyla anayasa, hepimizin ortak kaderini şekillendiren, insan onurunu merkeze alan bir toplumsal mutabakat metnidir.”

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