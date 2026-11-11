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11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

MHP’li Yıldız’dan “fon vurgunu” yorumu: Örgütlü bir yapılanma var

11 Kasım 2026, Çarşamba
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, fon vurgununa ilişkin, “Ortada gerçekten büyük bir suç yapılanması var, örgütlü bir yapılanma var. Gereği hiçbir duraklamaya uğramadan yapılmalıdır” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Yolsuzluk, rüşvet ve yağmayla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, kamu görevlilerinin makamına, görevine, sıfatına veya mensubiyetine bakmaksızın hukuktan ve adaletten yana hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Son dönemde gündemde olan fon vurgununa değinen Yıldız, olay kapsamında birden fazla suçun söz konusu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gece gündüz konuştuğumuz şey son günlerde fon vurgunuyla ilgilidir. Burada görevi kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerini aklama, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, haksız mal edinme gibi birçok sayıda suç var. Ancak bu suçların hiyerarşik bir yapı içerisinde işlenmiş örgütlü suçlar olduğu da açıktır. Bu konuda Sayın Adalet Bakanımızın açıklamalarına aynen katılıyorum. Ortada gerçekten büyük bir suç yapılanması var, örgütlü bir yapılanma var. Bu açıkça görülüyor”

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