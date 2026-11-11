Yeter ki partimiz zarar görmesin! - Toplam kayıp 3 trilyonu aştı

Yazar İbrahim Kiras, fon vurgunu soruşturmasında kamuoyu baskısı olmasa sorumlular hakkında adım atılmayacağını savunarak, iktidarın “Yeter ki partimiz zarar görmesin” anlayışıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

Yazar İbrahim Kiras, fon vurgununa dair dünkü yazısında kamuoyu baskısı olmasa suçluların ve sorumluların tesbit edilip cezalandırılması yolunda hiçbir adım atılmayacak. Neden? Herhalde bu olay yüzünden iktidar partisinin yıpranması istenmediği için. (...) Kendi mücrimine sahip çıkma fotoğrafı. Ne olursa olsun yeter ki partimiz zarar görmesin hassasiyetinin fotoğrafı. “ dedi.

“Dış güçler fon tuzağı kurdu”

Kiras, Türkiye’deki fon vurgununu “benzeri görülmemiş büyüklükte bir felâket” olarak nitelendirdi. Olayın ekonomik maliyetinin yanı sıra, buna zemin hazırlayan yönetim sisteminin de sorgulanması gerektiğini belirtti. Muhalefetin, vurguna karışanların listesinin açıklanmadığı yönündeki eleştirilerine de değinen Kiras, bazı isimlere yönelik mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı ve kimi kişilerin listelerden çıkarıldığı yönündeki iddiaları aktardı. Kiras, “Dış güçler iktidarımızı yıpratmak için fon tuzağını kurdu” söyleminin de kamuoyunu ikna etmeye yetmediğini savundu.

Söylenecek başka söz var mı?

Kiras, “Hazine Bakanı Şimşek bizzat açıkladı, fonlardaki manipülasyonun önlenmesi için ilgili kurumlara talimat vermiş, ama bu kurumlar 10 ay boyunca Bakan Bey’i oyalamışlar. Söz konusu 10 ay boyunca ise hızlandırılmış şekilde nelerin yapılmış olduğunu artık hepimiz biliyoruz” diyerek, “Bunun üzerine söylenecek başka söz var mı?” diye sordu.

TOPLAM KAYIP 3 TRİLYONU AŞTI

Kiras, yazısında eski bakan Fatma Betül Sayan’ın soruşturma sürecinde gördüğü muamele ile kamuoyunun beklentileri arasında fark bulunduğunu ileri sürdü. Sayan’ın önce ifade vermeye davet edildiğini, tepkilerin ardından bir ay sonra yeniden çağrılarak tutuklandığını belirten Kiras, hâlâ çağrılmayan ya da isimleri açıklanmayan kişiler bulunduğunu kaydetti.

Kiras, denetleyici kurumların ihmali veya göz yumması yüzünden gerçekleştiği kesinleşen vurgunda borsadaki zararla birlikte toplam kayıp 3 trilyonu aştı. Öte yandan bazı devlet kurumlarının parasının da şaibeli fonlara yatırıldığı ortaya çıktı. Bu konuda net ve doyurucu bilgilendirme yapılmadığı için kayıpların miktarı henüz tam olarak bilinmiyor.” ifadesini kullandı.