Yüksek yargıya liyakat çağrısı

Yüksek yargıda 2028 yılında kapsamlı bir değişiklik yaşanacak. 6723 sayılı kanunla getirilen 12 yıllık görev süresi sınırı nedeni ile Yargıtay’da görev yapan 324 üyeden 112’sinin, Danıştay’da görev yapan 104 üyeden 44’ünün görevi sona erecek.

Gelişmeyi değerlendiren Daha İyi Yargı Derneği’ne göre tartışmanın odağında üyelerin hangi yaşta ve ne kadar süreyle görev yapacağı değil, Yargıtay ve Danıştay’a en yetkin hukukçuların hangi ölçütlerle seçileceği bulunuyor. Dernek; bilgi ve tecrübe birikiminden en yüksek faydanın sağlanması, seçim süreçlerinde liyakat, rekabet ve adaletin gözetilmesi ve kamuoyunun yargıya güveninin artırılması gerektiğini vurguladı. Dernek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, bütün siyasî partileri, Adalet Bakanlığı’nı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu, yüksek mahkemeleri, baroları ve akademiyi, “Yeknesak Hukuk Meslekleri Kariyer Planı” ve “Hâkim ve Savcı Görevlerine Liyakat ve Açık Yarışma Bazlı Seçilme ve Atamalar” önerilerini birlikte değerlendirip gerekli anayasa ve yasa değişikliklerini hayata geçirmeye çağırdı.

Haber Merkezi