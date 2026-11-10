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10 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

İşgalci, zeytin hasadında gazeteciyi ve yabancı aktivisti yaraladı

10 Kasım 2026, Salı 14:40
Gazze'de insanlar sular altında kalan çadırlarda hayat mücadelesi verirken, Batı Şeria'da da işgalciler zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve yabancı aktivistlere saldırıyor. Son saldırıda bir foto muhabiri ile bir uluslararası aktivist darbedilerek yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, Nablus ve Selfit bölgelerinde Filistinli sivilleri, gazetecileri ve uluslararası aktivistleri hedef alan yeni saldırılar gerçekleştirdi.

Zeytin hasadı yapanlar hedef alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya açıklamalarda bulunan Kusra Belediye Başkanı Abdulazim el-Vadi, saldırının detaylarını paylaştı. El-Vadi'nin aktardığına göre olay, Nablus'un güneyindeki Calud ve Kusra beldeleri arasında meydana geldi. Bölgede geleneksel zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere ve onlara eşlik eden yabancı aktivistlere saldıran İsrailliler, bir foto muhabirini ve bir yabancı aktivisti darbetti. Saldırıya uğrayanların vücutlarında ciddi morluklar oluştuğu bildirildi.

Seyir halindeki araçlara taşlı saldırı

Saldırganların tek hedefi hasat alanları olmadı. Lubben eş-Şarkiyye beldesi ile Selfit şehri arasındaki karayolunda barikat kuran İsrailliler, Filistinlilere ait sivil araçlara taşlı ve sopalı saldırılar düzenleyerek maddi hasara yol açtı.

Ekim 2023 sonrası baskılar katlanarak artıyor

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı geniş çaplı askeri operasyonlardan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de benzer şiddet olaylarında ciddi bir artış gözleniyor.

Bölgedeki insan hakları örgütleri ve yerel kaynaklar; İsrail ordusu ile yasa dışı yerleşimcilerin ortaklaşa yürüttüğü bu baskınlarda şu uygulamaların aralıksız sürdüğünü vurguluyor:

  • Can kayıpları ve kitlesel gözaltı dalgaları
  • Filistinli ailelerin zorla yerinden edilmesi
  • Sivil konutların yıkılması ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi
  • Geçim kaynağı olan tarım arazilerinin ve zeytinliklerin tahrip edilmesi

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, Batı Şeria, zeytin hasadı, İsrailli yerleşimciler, zeytin hasadına saldırı
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