"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Maliye, esnaftan söke söke alıyor - Fon vurguncularından da alsa ya!

11 Kasım 2026, Çarşamba 02:49
DEVA Partili Sadullah Kısacık, fon krizinde 455 bin yatırımcının mağdur edildiğini, Bakanlığın esnafın banka hesabına, kredi kartına ve aracına kadar haciz ve bloke uygularken fon vurguncularından kaçırdıkları paraların geri alınmasında aynı kararlılığı göstermemesini eleştirdi.

Esnafın banka hesaplarına, kredi kartlarına ve araçlarına bloke ve haciz uygulanırken fon vurgununda kaçırılan paraların geri alınamamasını eleştiren Kısacık, “Esnafa gelince kredi kartına ve POS cihazına bloke koyuyor, arabasına kadar haciz uyguluyorsunuz. Ama fondan para çalanlara gelince aynı kararlılığı göremiyoruz. Esnafın aracını bağlayacağınıza fon vurguncularının yatlarına, katlarına, arabalarına el koyun. Milletin parasını geri alın”, ifadelerini kullandı. Esnafın artık borcunu ödeyecek gücünün kalmadığını vurgulayan Kısacık, vergi ve SGK borçları için faiz yükünün hafifletildiği, ödemelerin ertelendiği ve esnafa gerçekten nefes aldıracak yeni bir yapılandırmanın gerekli olduğunu dile getirdi.

Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 358
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'nin İsrail'e askeri yardımının kesilmesi "halkın zaferi"

    Denetimsizliğe tepki

    Yüksek yargıya liyakat çağrısı

    Asli sebep iktidarı hukukla sınırlandırmaktır

    Trump’tan seçim bahanesi

    Elektrik ve doğal gazda faturalar 2 kat artacak

    Maliye, esnaftan söke söke alıyor - Fon vurguncularından da alsa ya!

    Yeter ki partimiz zarar görmesin! - Toplam kayıp 3 trilyonu aştı

    Güneydoğu’da tefekkür ve uhuvvet molası

    Netanyahu, “her gün” arıyor

    MHP’li Yıldız’dan “fon vurgunu” yorumu: Örgütlü bir yapılanma var

    İdris Şahin: Yarım saat yeter

    İspanya'da sırt çantasında patlayıcı infilak etti! Ölü ve yaralılar var!

    İngiltere’de çarpıcı araştırma: İngilizlerin %78’i İsrail’i "Ciddi tehdit" olarak görüyor!

    İşgalci, zeytin hasadında gazeteciyi ve yabancı aktivisti yaraladı

    Ifo Raporu: Alman Hükümeti yeni borçları günlük harcamalara akıtıyor

    Bankalar neden “o fonları” sattı?

    Vatandaşın borcu da icralar da artıyor

    Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Coşkun: İki yanlış bir doğru etmez

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Elektrik ve doğal gazda faturalar 2 kat artacak
    Genel

    Güneydoğu’da tefekkür ve uhuvvet molası
    Genel

    Yeter ki partimiz zarar görmesin! - Toplam kayıp 3 trilyonu aştı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Asli sebep iktidarı hukukla sınırlandırmaktır
    Genel

    İdris Şahin: Yarım saat yeter
    Genel

    Trump’tan seçim bahanesi
    Genel

    Yüksek yargıya liyakat çağrısı
    Genel

    ABD'nin İsrail'e askeri yardımının kesilmesi "halkın zaferi"
    Genel

    Maliye, esnaftan söke söke alıyor - Fon vurguncularından da alsa ya!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.