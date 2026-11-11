Maliye, esnaftan söke söke alıyor - Fon vurguncularından da alsa ya!

DEVA Partili Sadullah Kısacık, fon krizinde 455 bin yatırımcının mağdur edildiğini, Bakanlığın esnafın banka hesabına, kredi kartına ve aracına kadar haciz ve bloke uygularken fon vurguncularından kaçırdıkları paraların geri alınmasında aynı kararlılığı göstermemesini eleştirdi.

Esnafın banka hesaplarına, kredi kartlarına ve araçlarına bloke ve haciz uygulanırken fon vurgununda kaçırılan paraların geri alınamamasını eleştiren Kısacık, “Esnafa gelince kredi kartına ve POS cihazına bloke koyuyor, arabasına kadar haciz uyguluyorsunuz. Ama fondan para çalanlara gelince aynı kararlılığı göremiyoruz. Esnafın aracını bağlayacağınıza fon vurguncularının yatlarına, katlarına, arabalarına el koyun. Milletin parasını geri alın”, ifadelerini kullandı. Esnafın artık borcunu ödeyecek gücünün kalmadığını vurgulayan Kısacık, vergi ve SGK borçları için faiz yükünün hafifletildiği, ödemelerin ertelendiği ve esnafa gerçekten nefes aldıracak yeni bir yapılandırmanın gerekli olduğunu dile getirdi. Ankara - Mehmet Kara

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