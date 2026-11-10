Maduro cezaevinde maneviyata yöneldi - Kur’ân okuyarak vakit geçiriyor

ABD güçleri tarafından Venezuela’dan kaçırılarak New York’a götürülen eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun cezaevindeki hayatına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

The New York Times’ın haberine göre, Brooklyn’deki cezaevinde tutulan Maduro, zamanının büyük bölümünü Kur’ân-ı Kerîm, İncil ve felsefî eserler okuyarak geçiriyor. Maduro’nun cezaevinde “manevî bir yolculuğa” çıktığı ve din görevlileriyle görüştüğü belirtildi. Haberde, Maduro’nun cezaevindeki yemeklerden şikâyet ettiği ve önemli ölçüde kilo kaybettiği aktarıldı. Eşi Cilia Flores’in ise yaklaşık 11 kilo ve iki dişini kaybettiği, hafif bir kalp krizi geçirmiş olabileceği ifade edildi. Flores’in tahliye talebinin reddedildiği bildirildi. Haber Merkezi

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