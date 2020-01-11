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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

ABD: Askerlerimizi Irak'tan çekmeyeceğiz

11 Ocak 2020, Cumartesi 15:26
Washington, Irak'taki askerlerini çekmeyeceklerini belirten bir açıklama yayımladı. ABD Irak'a heyet gönderirse bunun asker çekmek için değil, iki ülke arasındaki stratejik partnerliği tekrar güçlendirmek için olacağını bildirdi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin dün ABD’nin askerlerinin Irak’taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talep etmesinin ardından Washington, ülkedeki askerlerini çekmeyeceklerini belirten bir açıklama yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un imzasını taşıyan açıklamada “ABD’nin Orta Doğu’da iyilik için bir güç olduğu” iddia edilirken, ABD Irak’a heyet gönderirse bunun asker çekmek için değil, iki ülke arasındaki stratejik partnerliği tekrar güçlendirmek için olacağı ifade edildi.

ABD, IRAK’TAKİ GÜÇLERİNİ ARTTIRMA HAZIRLIĞI YAPIYOR 

Ortagus ayrıca dün bir NATO delegasyonunun savunma ittifakının Irak’taki güçlerini arttırmak için ABD Dışişleri Bakanlığı’nda olduğunu ifade etti.

Açıklamada ABD’nin bölgedeki vatandaşlarını, Iraklıları ve koalisyon partnerlerini korumaya kendini adamış olduğu belirtildi.

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