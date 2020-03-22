"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

ABD'de gündem '35 bin dolar'lık fatura

22 Mart 2020, Pazar 12:38
ABD'de Kovid-19 için tedavi gören bir kadına yaklaşık 35 bin dolar fatura çıkması şaşkınlığa sebep oldu.

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilen ABD'deki hastane faturaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. 

ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan ve daha sonrasında tedavi olan Danni Askini isimli bir kadın yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı.

Nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Askini, ilk olarak Boston'da bir hastanenin acil servisine gittiğini ve burada kendisine "zaturre" olabileceği ve evine gidebileceğinin söylendiğini anlattı.

Belirtilerinin sürmesi ve kötüleşmesi üzerine iki kere daha hastaneye gittiğini ve son gidişinde kendisine Kovid-19 testi yapıldığını belirten Askini, testten 3 gün sonra aldığı sonuçlarda kendisinde virüse rastlandığını kaydetti.

''Önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi''

Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası olmadığına ve o dönem Başkan Donald Trump'ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden Askini, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu." ifadelerini kullandı.

Virüsü atlattığını ancak yine de tedbiri elden bırakmadığını kaydeden Askini, söz konusu ücretin karşılanması için devlet destekli sağlık sigortasına (Medicaid) başvurduğunu ve bekleme sürecinde olduğunu aktardı.

Sigorta kapsamına ve hastanelere göre faturalar değişiklik gösteriyor

ABD'de Kovid-19 testleri, Trump'ın imzaladığı yasa tasarısının ardından ücretsiz hale getirildi.

Ancak yine de ilk muayene ve tedavi süreci için hastalara çıkacak faturanın ne kadar olduğu, testin hangi laboratuvarda yapıldığına, tedavi uygulanan hastaneye ve kişinin sağlık sigortasının kapsamına göre farklılık gösteriyor.

Kaiser Family Foundation'ın yayımladığı bir araştırmaya göre, Kovid-19 testleri ve tedavisi için ABD'lilere ortalama 9 bin dolar fatura çıkarken, kişinin tedavi sürecine göre bu rakam 20 bin doları bulabiliyor. 

AA

Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da ağırlaşmaya devam eden bilanço endişelendiriyor

    Çin, Singapur, Güney Kore: 3 farklı ülke 3 farklı ''Kovid-19'' stratejisi

    Hafter milislerinin Trablus'a saldırıları devam ediyor

    Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya çığ uyarısı!

    ABD'de gündem '35 bin dolar'lık fatura

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Kovid-19'un hızla yayıldığı ABD'de son durum?

    Tahliyelere formül aranıyor

    Yurt dışından gelen öğrenciler Çorlu'da yurda yerleştirildi

    ''Mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim''

    Hasta, yaşlı ve bebekler yüksek risk altında

    Düşünce suçlularını bırakın

    En riskli yerler İstanbul, Ankara, İzmir

    'İsrail'de on binlerce kişi ölebilir'

    Türkiye'de vefat sayısı 21'e; hasta sayısı da 947’ye yükseldi

    7 ülkeden 3358 öğrenci hakkında Çavuşoğlu'ndan açıklama

    İtalya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Sağlık çalışanlarına destek devam ediyor

    Kovid-19 tedbirleri genişliyor: İçişleri Bakanlığı yeni kararları açıkladı

    Stokçuluk topluma zarar veriyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tahliyelere formül aranıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Vazgeçme”
    Faruk ÇAKIR

    Bir virüs neler yaptı?
    Genel

    En riskli yerler İstanbul, Ankara, İzmir
    Genel

    Düşünce suçlularını bırakın
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arzın bu yangınında selâmet-i kalbini muhafaza edenler
    Ahmet BATTAL

    Gazeteciliğe virüs bulaşmış
    Abdurrahman AYDIN

    Mi’rac ve Rü’yetullah
    Genel

    Hasta, yaşlı ve bebekler yüksek risk altında
    Genel

    Kovid-19'un hızla yayıldığı ABD'de son durum?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.