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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD'de işsizlik verileri ırkçılığı gösterdi

20 Kasım 2021, Cumartesi 18:00
ABD’NİN GEORGİA EYALETİNDEKİ İŞSİZLİK VERİLERİ SİYAHİLERİN YOĞUN YAŞADIĞI EYALETTEKİ IRKSAL AYRIMCILIĞI ORTAYA KOYDU.

ABD’nin Georgia eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yapılan 2 milyondan fazla işsizlik yardımı başvurusunun sonuçları, siyahilerin yoğun yaşadığı eyaletteki ırksal ayrımcılığı ortaya koydu. Bloomberg haber sitesinin yaptığı analize göre, Georgia’da beyaz işçi oranı siyahilerin iki katı olmasına rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle iş kayıplarının arttığı 1 Mart 2020 sonrası, işsizlik yardımı başvurusunda bulunan siyahilerin beyazlardan daha fazla olduğu anlaşıldı. Analiz raporunda, eyalette yapılan 2,25 milyon işsizlik başvurusundan reddedilenlerin yüzde 53’ünün siyahî ve sadece yüzde 24’ünün beyaz olmasının tesbit edilmesi, siyahi işçilerin ret oranının beyazlara göre iki kat fazla olduğunun delili olarak sunuldu.      

EYALETLER VERİLERİ PAYLAŞMAYI REDDETTİ

ABD Çalışma Bakanlığının demografik verileri zorunlu kılmamasından dolayı ülkedeki eyaletlerin neredeyse tamamının bu verileri paylaşmayı reddettiği belirtildi. Georgia’da ayrıca, siyahî hanelerin yarısından fazlasının 2019’daki yıllık gelirinin 50 bin doların altında olduğu, beyaz hanelerin aynı gelir seviyesindeki oranının ise sadece üçte bir olduğu kaydedildi. Georgia ile birlikte ABD genelinde Kovid-19’dan en çok etkilenen düşük gelirli hizmet işlerinde, orantısız bir şekilde siyahi, Latin ve diğer beyaz olmayan işçilerin çalıştığına da vurgu yapıldı.

AA

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