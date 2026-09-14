Otomotiv pazarında daralma sürüyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında toplam otomotiv üretimi 841 bin 583 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam pazar 745 bin 597 adede gerilerken, ticari araç üretimindeki artış dikkat çekti.

Türkiye otomotiv sanayisinin 2026 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verileri açıklandı. Toplam otomotiv üretimi yüzde 7 gerilerken, otomobil üretimindeki düşüş yüzde 19 oldu; ihracat ise dolar bazında yüzde 2,5 artışla 27,2 milyar dolara ulaştı.

OTOMOTİV ÜRETİMİ 841 BİN ADETTE KALDI

2026 yılının ocak-ağustos döneminde Türkiye otomotiv sanayisinin toplam üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 841 bin 583 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 19 azalarak 458 bin 169 adede düştü.

Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 854 bin 860 adede ulaştı. İlk 8 aylık dönemde ticari araç grubunda üretim yüzde 12 artarken, hafif ticari araç üretimi yüzde 12, ağır ticari araç üretimi ise yüzde 7 yükseldi.

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı hafif araçlarda yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 27 seviyesinde kaydedildi.

OTOMOTİV İHRACATI 27,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yılın ilk 8 ayında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 12 gerileyerek 597 bin 594 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 28 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 9 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 14 yükselerek 8 bin 245 adede ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 27,2 milyar dolara yükseldi. Böylece sektör, yüzde 17'lik payla sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 9 düşüşle 6,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 4 arttı.

TOPLAM PAZAR 745 BİN 597 ADEDE GERİLEDİ

2026'nın ilk 8 ayında toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 745 bin 597 adet oldu. Otomobil pazarı da yüzde 14 gerileyerek 564 bin 241 adede düştü.

Ticari araç pazarında da daralma görüldü. İlk 8 ayda toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 7 geriledi.

Pazardaki daralmaya rağmen ticari araç üretimindeki artış dikkat çekerken, otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında yerli araçların payı ise yüzde 23 seviyesinde kaldı.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

İlk 8 aylık veriler, otomotiv sektöründe üretim ve pazar tarafındaki gelişmelerin aynı yönde ilerlemediğini ortaya koydu. Toplam otomotiv üretimi ve özellikle otomobil üretimi gerilerken, ticari araç grubundaki üretim artışı sektör açısından öne çıkan göstergeler arasında yer aldı.

Öte yandan ihracatın adet bazında düşmesine karşın dolar bazında artış göstermesi, sektörün ihracat performansında değer bazlı gelişmelerin önemini ortaya koydu. OSD'nin açıkladığı veriler, Türkiye otomotiv sanayisinin üretim ve iç pazar tarafındaki daralmaya rağmen ihracat gelirlerini koruma ve artırma yönündeki performansını sürdürdüğünü gösterdi.