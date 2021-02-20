ABD'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 433 ölüm daha

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 206 artışla 28 milyon 604 bin 719'a yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 803 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 343 milyon 366 bini geçti. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 28 milyon 6 bin 772, hayatını kaybedenlerin sayısı 495 bin 816 olarak tespit edildi. AA

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