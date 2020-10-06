ABD'de koronavirüs nedeniyle 467 ölüm daha

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 606 artışla 7 milyon 681 bin 202'ye çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 467 artarak 215 bin 96'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 895 bini, yapılan test sayısı da 112 milyon 520 bini geçti. Eyaletlere bakıldığında 835 bin 971 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 809 bin 560 vakayla Teksas ve 717 bin 874 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 318 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.